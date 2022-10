Austin FC contre Real Salt Lake – Rapport de match de football – 16 octobre 2022

Sebastian Driussi a marqué deux buts et Brad Stuver a stoppé deux tirs lors de la séance de tirs au but décisive alors que l’hôte Austin FC a battu le Real Salt Lake en infériorité numérique 3-1 sur coups de pied après un match nul 2-2 dimanche après-midi lors de leur match éliminatoire du premier tour de la Conférence Ouest. .

Driussi, Diego Fagundez et Emiliano Rigoni ont converti leurs pénalités lors de la fusillade pour Austin et Stuver ont arrêté les tirs d’Andrew Brody et Braian Ojeda avant que Tate Schmitt ne saute sa tentative au-dessus de la barre transversale pour mettre fin au match.

– Playoffs de la Coupe MLS : calendrier, résultats, date finale, plus

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le deuxième but de Driussi du match, sur un penalty quatre minutes après le début du temps d’arrêt en deuxième mi-temps, a envoyé le match en deux périodes de prolongation supplémentaires de 15 minutes. C’était la dernière chose dont le Real Salt Lake avait besoin après avoir été contraint de jouer les 44 dernières minutes de temps réglementaire à un homme lorsque Rubio Rubin a été averti pour son deuxième carton jaune à la 52e minute.

Aucune des deux équipes n’a marqué en prolongation malgré de nombreuses occasions pour l’équipe locale, préparant l’héroïsme de Stuver lors de la fusillade.

Austin, deuxième tête de série de l’Ouest en saison régulière, passe en demi-finale de conférence pour affronter le vainqueur du match de premier tour de lundi entre le FC Dallas, troisième tête de série, et Minnesota United, sixième tête de série.

Sergio Cordova a marqué deux buts pour le Real Salt Lake, septième tête de série, qui a été expulsé des séries éliminatoires au premier tour pour la première fois depuis 2016.

L’attaquant de l’Austin FC Sebastian Driussi célèbre après avoir marqué un but contre le Real Salt Lake. Images des États-Unis aujourd’hui

Les visiteurs ont frappé tôt, car le centre de Brody de l’extérieur du côté droit de la surface de réparation était parfaitement placé au premier poteau pour Cordova, qui a bondi haut pour diriger le ballon dans le coin le plus à gauche du filet à la troisième minute.

Cordova a ajouté son deuxième but à la 15e minute après que Jhojan Valencia d’Austin ait été sifflé pour un ballon de la main dans la surface de réparation. C’était la première fois de toute la saison qu’un joueur du Real Salt Lake marquait plus d’un but dans un match.

Austin a réduit l’avance de moitié à la 31e minute lorsque Driussi a divisé les défenseurs et a sauté pour dévier la passe de Fagundez dans la bouche de but hors de portée du gardien de but de la RSL Zac MacMath.

Rubin a reçu son deuxième carton jaune du match et a été expulsé à la 52e minute après une mauvaise faute sur Stuver dans la surface alors qu’il poursuivait une longue passe dans la partie offensive.

Driussi, qui a marqué 22 buts en saison régulière, a égalé le match sur le PK après que Scott Caldwell de RSL ait commis un ballon de la main dans la surface dans le temps additionnel.