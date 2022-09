Le remplaçant Moussa Djitte a marqué aux 60e, 76e et 80e minutes pour réaliser le premier tour du chapeau de l’histoire de l’Austin FC et mener son équipe à une victoire 3-0 sur le Real Salt Lake mercredi soir.

La première performance multi-buts de Djitte en MLS a aidé Austin, un club de deuxième année, à décrocher sa première place en séries éliminatoires. L’Austin FC a mis fin à une séquence de trois défaites et s’est rapproché de la deuxième tête de série en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Diego Fagundez a fourni des passes décisives sur deux des buts de Djitte, ce qui a porté le total de la saison du natif du Sénégal à quatre en 14 apparitions, toutes sauf une sortant du banc.

Austin (16-9-6, 54 points) compte désormais cinq points d’avance sur le FC Dallas, troisième, chaque équipe ayant trois matchs à jouer.

Salt Lake (11-10-10, 43 points) a été tenu sans but pour un troisième match consécutif dans un autre coup porté à ses propres espoirs en séries éliminatoires, bien qu’il soit sans doute l’équipe la plus dangereuse dans les 45 premières minutes.

RSL a commencé la soirée avec trois points d’avance sur le LA Galaxy pour la septième et dernière place en séries éliminatoires, le Galaxy jouant plus tard mercredi à Vancouver.

Djitte a commencé sa soirée à la 58e minute lorsqu’il est entré à la place de Maximiliano Urruti, et il avait Austin devant lors de sa première implication dans le match.

Julio Cascante a pulvérisé une balle large pour Fagundez sur la gauche, et Fagundez s’est enroulé dans une croix vers le bord de la surface de réparation de 6 mètres.

Djitte a tenu sa course pour rester dans le jeu et a couru sur la croix, la rencontrant avec une demi-volée de première touche pour la pousser devant le gardien Zac MacMath, qui aurait peut-être réagi tard sur le jeu.

Djitte, 22 ans, a doublé l’avantage 16 minutes plus tard avec un peu de réflexion. Ethan Finlay a frappé une demi-volée sur la barre transversale, et Djitte a été le premier à atteindre un demi-dégagement de la tête sur le côté droit de la surface de réparation. Il a martelé une demi-volée basse devant MacMath et à l’intérieur du poteau gauche.

Djitte a complété le tour du chapeau quatre minutes plus tard avec peut-être sa chance la plus facile de la nuit, se retrouvant seul sur le dos après que Ruben Gabrielsen ait lancé le centre de Fagundez.

Encore une fois, c’était un tir bas pour terminer la séquence qui laissait peu de chance à MacMath.

Le gardien d’Austin Brad Stuver a terminé avec six arrêts, tandis que MacMath n’a été crédité d’aucun arrêt.