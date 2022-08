Austin FC contre LAFC – Rapport de match de football – 26 août 2022

Maximiliano Urruti a marqué deux buts en quatre minutes de la seconde mi-temps et Diego Fagundez a ajouté un but et deux passes décisives alors que l’Austin FC remportait une victoire 4-1 contre le Los Angeles FC vendredi dans le match des deux meilleures équipes de la Conférence Ouest.

La victoire, sans doute le match le plus important des deux années d’existence de l’Austin FC, a permis à l’équipe locale (15-6-6, 51 points) de revenir à moins de six points du leader de l’Ouest LAFC (18-6-3, 57 points). ) avec sept matchs à jouer dans la campagne régulière. Austin a balayé les deux matchs de LAFC cette saison.

LAFC a présenté Gareth Bale dans la formation de départ pour la première fois depuis son arrivée au club, mais l’ancien ailier du Real Madrid n’a pas pu éviter la deuxième défaite consécutive pour son équipe après une séquence de sept victoires consécutives record du club.

LAFC est toujours en tête du classement du Supporters ‘Shield et en bonne voie pour battre le record de tous les temps en MLS (73) établi la saison dernière par New England Revolution.

Austin est entré dans le tableau à la 32e minute lorsque Fagundez a enroulé un coup franc direct au-dessus du mur défensif du LAFC et dans le coin supérieur droit du filet juste au-delà des bras tendus du gardien bondissant Maxime Crepeau.

L’Austin FC a pris feu dans les 13 premières minutes de la seconde mi-temps.

Urruti a marqué deux fois au cours des six premières minutes, d’abord sur une tête astucieuse qui a redirigé une passe centrale de Nick Lima à la 47e minute, puis sous un angle difficile lorsqu’il a pris une passe de Fagundez et a dribblé presque jusqu’à la ligne de fond avant de placer une gauche. -tir du pied à travers la bouche de but vers le deuxième poteau à la 51e minute.

Sebastian Driussi a ajouté à la tête à la 58e minute avec son 19e but en tête de la ligue, prenant une autre passe de Fagundez et tournant autour du défenseur du LAFC Jesus Murillo avant de trouver également l’intérieur du deuxième poteau pour le quatrième but d’Austin.

C’était le 10e match consécutif que Driussi, l’ancien candidat MVP, marquait ou assistait sur un but.

LAFC a finalement répondu à la 61e minute alors que Cristian Arango a marqué sur une volée retentissante après que le gardien de but d’Austin Brad Stuver ait arrêté un tir de Jose Cifuentes.