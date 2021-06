Austin FC avait McConaughey, bongos, enthousiasme pour ouvrir leur nouvelle maison. Vient maintenant les résultats

Il n’y a rien que Josh Bebetski aurait pu faire pour reproduire ce qu’il a ressenti samedi soir dernier alors que 20 500 supporters vêtus de vert se sont rassemblés pour le tout premier match à domicile de l’Austin FC. Il était dans les tranchées depuis des années, travaillant pour faire de cette nuit une réalité, et absorber l’énergie à l’intérieur du Q2 Stadium était surréaliste.

Il y a environ sept ans et demi, l’idée qu’Austin, au Texas – une ville sans équipe sportive professionnelle – puisse attirer une franchise de la Major League Soccer était si absurde pour certains résidents que ceux qui pensaient que c’était possible pourraient aussi bien avoir porté des chapeaux en papier d’aluminium.

« Les fans de football locaux me riraient au nez », a déclaré Bebetski, fondateur du premier groupe de supporters du club, Austin Anthem. « La MLS ne viendra pas à Austin. »

La théorie du complot est officiellement devenue réalité en janvier 2019, lorsque la MLS a attribué à la ville une équipe à la suite d’une tentative infructueuse d’Anthony Precourt de déraciner le Columbus Crew, un club original de la MLS, mais ce n’est que la semaine dernière que le rêve a pris vie. . En ce samedi étouffant, avec des températures dépassant les 90 degrés, les fans se sont souvenus de ce qui avait fait de la ville une option attrayante pour la ligue. Le premier tifo a rendu hommage aux pionniers d’Austin tels que Stevie Ray Vaughan, Willie Nelson et la regrettée membre du Congrès américain, Barbara Jordan.

Ensuite, bien sûr, il y a eu l’apparition de Matthew McConaughey, vêtu d’un costume vert, qui a excité la foule d’avant-match en frappant sur un bongo – une référence pas si subtile à sa tristement célèbre arrestation de 1999 qui a depuis été ancrée dans la ville folklore.

Même avec un acteur oscarisé faisant vibrer la foule et les chants ultérieurs utilisant son expression de marque, certains supporters ont réfléchi au voyage pour amener l’équipe en ville.

« Cela n’a pas semblé réel jusqu’à ce que nous soyons dans les gradins, jusqu’à ce que nous entendions des gens applaudir » D’accord, d’accord, d’accord « , agitant nos drapeaux. J’ai eu la chair de poule », a déclaré Matt Barbour, membre d’Austin Anthem. « Pour beaucoup d’entre nous, c’est des années de travail, aller aux réunions du conseil municipal. »

Ce potentiel a été réalisé quelques jours plus tôt lorsque l’équipe nationale féminine des États-Unis a battu le Nigeria 2-0 en amical, Christen Press et Lynn Williams marquant les buts historiques. Et tandis que le résultat de l’Austin FC aurait pu être meilleur – ils ont affronté les tremblements de terre de San Jose à un match nul et vierge, laissant le premier but en MLS là-bas encore à célébrer – seule une victoire aurait pu faire une meilleure nuit alors que la capitale de l’État du Texas inaugurait dans le sport professionnel.

Scott Wachter-USA AUJOURD’HUI Sports

Pendant des années, la ville d’Austin était strictement une ville « orange brûlée ». Il n’y avait pas vraiment besoin de sports professionnels parce que l’Université du Texas – et son département d’athlétisme massif et prospère – remplissait ce rôle. Cependant, alors que la population d’Austin a explosé au cours des dernières années, plus les gens affluaient de tout le pays pour ses scènes commerciales, musicales et culinaires florissantes, moins la majeure partie des résidents était liée à l’université. Après tout, ils ont apporté avec eux leurs propres allégeances sportives collégiales et leur fandom pour les équipes professionnelles.

Ce que l’Austin FC vise à représenter, c’est une présence unificatrice pour ceux qui ont des racines profondes dans la ville et les nouveaux arrivants qui veulent se sentir plus connectés à leur nouvelle communauté, même si cela n’a pas toujours été garanti de fonctionner. Lorsqu’il est apparu possible, sinon probable, que Precourt déménage le Crew à Austin, cela aurait eu un impact sur la façon dont l’arrivée de l’équipe aurait été reçue, à la fois autour de la MLS et dans la ville. L’histoire de l’équipe aurait été à jamais associée à une sorte de « cambriolage », et on ne sait pas comment cette dynamique aurait eu un impact sur la volonté des fans d’adhérer pleinement.

Quoi qu’il en soit, parce que le Crew est resté à Columbus et qu’Austin est devenu une ville en expansion, cela a favorisé un lien plus profond avec la communauté.

« C’est le meilleur résultat possible car tous les joueurs sont nos joueurs », a déclaré Jeremiah Bentley, l’un des dirigeants du groupe de supporters de Los Verdes. « Nous nous sommes penchés sur chaque signature pendant environ un an. Nous devons ouvrir un tout nouveau stade. Si cela se passait dans l’autre sens [and the Crew relocated], ils les auraient fait jouer dans un stade de la Ligue majeure de baseball ou quelque chose du genre pendant un certain temps. Donc, pour que ce soit une toute nouvelle franchise avec de nouvelles chansons et de nouvelles traditions, de nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur-chef, c’est une construction parfaite.

« C’était frustrant il y a deux ans parce que » je veux une équipe de football maintenant « . Mais maintenant que nous sommes en 2021, c’est génial. Je n’aurais pas pu avoir un meilleur résultat possible. »

Alex Ring, qui a été acquis via un échange en décembre, a été l’un des premiers joueurs que la base de fans d’Austin a pu célébrer, et l’attrait de la ville l’a atteint alors même que le milieu de terrain finlandais jouait pour le New York City FC ces quatre dernières années.

« Je pensais qu’Austin était un projet passionnant », a déclaré Ring. « J’ai continué à recevoir ces articles de Forbes sur la façon dont Austin est la ville à la croissance la plus rapide et ces entreprises technologiques et tout le monde déménage ici. » Au cours de sa rééducation d’intersaison pour une blessure au genou en Finlande, Ring a déclaré qu’il avait clairement indiqué qu’il souhaitait déménager à Austin. Cela l’a aidé de partager une relation étroite avec Claudio Reyna, le directeur sportif d’Austin, qui occupait auparavant le même poste au NYCFC, et a vu les avantages du mode de vie de déplacer sa jeune famille dans un endroit avec un mode de vie plus lent.

« Et j’ai aimé l’idée d’être quelque part où il fait chaud et ensoleillé, presque toute l’année », a-t-il déclaré.

Josh Wolff, l’entraîneur-chef de l’équipe, avait également un œil sur Austin pendant un certain temps. Il connaissait Precourt depuis son temps en tant qu’assistant dans l’équipe de Gregg Berhalter à Columbus, et quand Austin a officiellement reçu une équipe, un intérêt mutuel s’est rapidement manifesté. Tout sur le projet a piqué l’intérêt de Wolff.

« La façon dont ils le faisaient du point de vue de l’environnement, de la culture, du style de jeu. Tout a résonné en moi. Je connaissais les gens qui allaient y être impliqués, leur direction, leur énergie et leur concentration sur ce que ça allait être aimer. »

Entre Wolff et Reyna, les deux personnes les plus importantes du club sur le plan sportif, cumulent 164 sélections avec l’équipe nationale masculine des États-Unis et des liens étroits au sein de la MLS. Ainsi, même si Wolff est un entraîneur-chef pour la première fois, ils n’ont pas eu besoin d’apprendre les subtilités propres à la ligue, ce qui a souvent été un défi pour d’autres clubs de la MLS qui ont embauché des clés à l’étranger. Leur conviction commune accordait de l’importance au leadership et aux joueurs qui créeraient une bonne atmosphère de vestiaire, alors qu’une culture s’établissait.

« Pour le football américain, pour la MLS, la composante chimie est une très, très grande, grande partie et c’est probablement un peu différent de l’Europe », a déclaré Wolff. « Mais il est important de bien fonder votre club. »

Scott Wachter-USA AUJOURD’HUI Sports

Dans ce cadre, il y avait un désir d’être offensif, d’attaquer le plus souvent, mais d’avoir l’équilibre. Wolff utilise beaucoup des mêmes phrases que Berhalter pour décrire le style de jeu souhaité pour l’USMNT.

« Je viens de l’arrière-plan où la possession, l’utilisation du ballon, la façon dont vous vous organisez … ce sont toujours des choses qui sont là », a déclaré Wolff. « Mais en fin de compte, c’est comment briser les adversaires pour créer des occasions de but, et c’est ce que nous cherchons à faire. »

En 10 matches, les résultats n’ont pas été à la hauteur des ambitions. Austin n’a enregistré que deux victoires et trois nuls à faire avec cinq défaites. Ce n’est pas tout à fait inattendu pour une équipe en expansion, mais en raison des récents succès de clubs de première année comme Atlanta United FC et LAFC, la barre a été placée plus haut en interne.

Le problème le plus urgent a été facile à identifier : une capacité lamentable à saisir les occasions. Au cours des six derniers matches, Austin n’a réussi qu’un seul but et a marqué plusieurs buts en un seul match toute la saison (une victoire 3-1 contre Colorado lors de son deuxième match). Pourtant, avec neuf points, Austin n’est qu’à quatre points de la deuxième place de la Conférence Ouest et grâce à un voyage sur la route de huit matchs pour commencer la saison, ils seront à la maison plus que toute autre équipe de la ligue pour le reste du chemin .

Austin accueille l’équipage dimanche et l’ironie ne sera pas perdue si les champions en visite de la Coupe MLS – menés par les menaces de but Gyasi Zardes et Lucas Zelarayan – marquent le premier but de l’histoire de la MLS en Q2. Tout cela explique pourquoi Austin dépendra encore plus de son avantage sur le terrain.

« Je me souviens quand je suis sorti juste avant le [San Jose] le jeu a commencé, j’ai eu des frissons. C’était quelque chose de spécial, je sais [the fans] J’ai travaillé si dur pour cela », a déclaré le milieu de terrain d’Austin Diego Fagundez. « Je sais que toute l’équipe était prête pour cela et c’est un peu triste que nous partions avec une égalité parce que nous avons poussé si fort, ils chantaient si fort, et nous voulions leur en donner plus.

« Mais c’est comme nous l’avons dit, ce n’est que le début. Nous allons en faire une forteresse. Nous allons en faire un endroit où personne ne veut jouer. »