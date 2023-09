Austin exhorte les nations à creuser profondément et à doter l’Ukraine de systèmes de défense aérienne plus indispensables

Le groupe est composé de dirigeants militaires et de la défense de plus de 50 pays et constitue le principal forum de collecte de contributions en armes, autres équipements et formations pour l’effort de guerre de Kiev. Il se réunit environ une fois par mois, en personne et virtuellement, et il s’agit de la 15e réunion.

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres dirigeants ukrainiens ont plaidé à plusieurs reprises en faveur des armes à plus longue portée. Les partisans ont fait valoir que les forces ukrainiennes doivent être capables de frapper les troupes et les installations russes tout en restant hors de portée.

Mais les États-Unis ont continué à hésiter, exprimant leurs craintes de longue date que Kiev puisse utiliser ces armes pour frapper profondément en territoire russe et provoquer la colère de Moscou. Le système de missiles tactiques de l’armée, connu sous le nom d’ATACMS, pourrait donner à l’Ukraine la capacité de frapper des cibles russes à une distance pouvant atteindre 300 kilomètres environ, mais les États-Unis disposent également d’autres variantes du missile ayant une portée plus courte.

S’exprimant avant le début de la réunion, Bill Blair, le ministre canadien de la Défense, a déclaré aux journalistes que les alliés écoutaient les descriptions des dirigeants ukrainiens concernant leurs besoins militaires et discutaient de « moyens nouveaux et importants » pour aider à renforcer la contre-offensive en cours.

Austin a déclaré que les 31 chars M1 Abrams promis il y a des mois commenceraient bientôt à arriver en Ukraine, comme prévu. Un responsable de la défense a déclaré qu’ils étaient arrivés en Europe et qu’ils commenceraient à traverser la frontière ukrainienne dans les prochains jours. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat car la localisation précise des chars est sensible.

Les troupes ukrainiennes ont commencé à s’entraîner sur des chars similaires en juin, tandis que ceux qui arriveront bientôt sont en cours de rénovation aux États-Unis.

Les dirigeants de la défense s’efforcent de maintenir ce qu’ils considèrent comme un soutien indéfectible à l’Ukraine, malgré les craintes croissantes que le soutien du public et du gouvernement international à la guerre, qui en est à sa deuxième année, ne commence à faiblir.

Zelensky se rendra à Washington plus tard cette semaine pour rencontrer le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès dans le but de renforcer le soutien au financement et aux armes américains continus. La visite intervient alors qu’il y a un division partisane croissante au Congrès sur le financement continu de l’Ukraine.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait que l’augmentation de l’aide à l’Ukraine soit débattue en fonction de ses propres mérites, en tant que projet de loi autonome, plutôt que de la lier à d’autres priorités telles que le financement gouvernemental. Mais les dirigeants du Sénat souhaitent combiner cette aide avec d’autres priorités, comme un projet de loi de dépenses à court terme qui sera probablement nécessaire pour éviter une fermeture fin septembre.

Les pays ont injecté des millions de cartouches d’artillerie et d’autres armes en Ukraine, mais craignent que leurs stocks ne diminuent et que l’industrie de la défense ait du mal à renforcer ses lignes de production. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont été faire des progrès lents percer les lignes de bataille russes dans le cadre d’une contre-offensive qui ne s’est pas déroulée aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement.

« Les récents progrès de l’Ukraine dépendent également des capacités cruciales fournies par les membres de ce groupe de contact », a déclaré Austin lors de l’ouverture de Ramstein. « Et notre engagement commun sera vital pendant les batailles actuelles – et pour le long chemin à parcourir. »

Les chefs militaires, dont le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées, ont rejeté les critiques selon lesquelles l’offensive avait progressé trop lentement, arguant que les troupes ukrainiennes progressaient régulièrement dans un combat difficile. Il s’agit, selon Milley, d’une véritable guerre et les forces ukrainiennes se frayent prudemment un chemin à travers de vastes et meurtriers champs de mines russes.

À l’issue d’une réunion des chefs militaires de l’OTAN samedi, l’amiral Rob Bauer des Pays-Bas, qui préside le Comité militaire de l’alliance, a reconnu que les pays doivent peser les risques liés à la fourniture d’armes supplémentaires à l’Ukraine sans risquer leurs propres besoins en matière de sécurité.

La réunion de Ramstein marque également la dernière session de Milley en tant que président conjoint des chefs américains. Il prendra sa retraite à la fin du mois, au terme de quatre années de métier.