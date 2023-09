Austin et Milley vantent l’engagement de l’Ukraine malgré les défis du champ de bataille

Commentez cette histoire Commentaire

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne — L’administration Biden a appelé mardi à une augmentation des dons de défense aérienne à l’Ukraine, alors que les dirigeants du Pentagone se sont engagés à maintenir les approvisionnements en armes qui, espèrent les pays occidentaux, alimenteront une percée dans la lente offensive du pays contre la Russie. Des responsables de plus de 50 pays se sont réunis ici pour discuter de l’aide militaire future à Kiev, qui en est maintenant au quatrième mois d’une contre-offensive qui n’a jusqu’à présent obtenu qu’un succès modeste en perçant les épaisses et meurtrières défenses érigées au cours de l’année écoulée par les troupes russes.

La réunion a eu lieu alors que le président Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se préparaient à s’adresser aux dirigeants des Nations Unies à New York et, plus tard cette semaine, à un voyage de retour à Washington où ils devraient plaider en faveur d’un financement et d’armes supplémentaires. Les conséquences du conflit sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont alimenté les appels des pays en développement à des négociations de paix tandis qu’aux États-Unis, certains républicains sont de plus en plus réticents à continuer de payer la facture de l’Ukraine.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés avaient « prouvé [their] rester en puissance » en engageant plus de 76 milliards de dollars d’aide directe à la sécurité, dont plus de 40 milliards de dollars provenant des États-Unis depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des forces en Ukraine en février 2022.

Austin a déclaré que les chars américains M1A1 Abrams remis à neuf, dans le cadre du dernier spectacle de l’évolution de l’aide militaire des pays alliés à Kiev, arriveraient bientôt sur le champ de bataille. Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour répondre à la planification interne, a déclaré que les chars seraient en Ukraine d’ici quelques jours.

Il a également appelé les bailleurs de fonds de l’Ukraine à fournir davantage de munitions d’artillerie, ainsi que des armes de défense aérienne telles que les systèmes HAWK, NASAMS et IRIS-T, qui ont joué un rôle déterminant dans la défense contre les barrages de missiles russes et de drones de fabrication iranienne au cours de l’année écoulée. Les dirigeants ukrainiens affirment que leur pays a besoin de beaucoup plus de systèmes pour être entièrement protégé.

« La défense aérienne continuera d’être le plus grand besoin de l’Ukraine pour protéger le ciel, les civils, les villes ainsi que les innocents loin du champ de bataille », a déclaré Austin aux journalistes. « Aujourd’hui, je mets au défi mes collègues ministres de regarder une fois de plus dans leurs stocks de munitions de 155 mm et de systèmes de défense aérienne et d’intercepteurs clés pour garantir que nous donnons tous tout ce que nous pouvons.

Les pourparlers en Allemagne marquaient la quinzième réunion du « groupe de contact sur la défense » comprenant des ministres et d’autres responsables des pays soutenant l’Ukraine. Le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, nommé par Zelensky lors d’un récent remaniement, a rejoint pour la première fois les ministres occidentaux.

Les forces ukrainiennes poursuivent une stratégie sur plusieurs fronts dans leur offensive en cours, cherchant à reconquérir les zones prioritaires à l’est du pays tout en tentant de progresser vers le sud en direction des lignes d’approvisionnement russes le long de la mer d’Azov. Cette semaine, les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle d’un village proche de la ville meurtrie de Bakhmut.

Au-dessus des discussions se trouvent les défis auxquels l’Ukraine a été confrontée dans le cadre de cette opération, qui n’a pas permis d’espérer une avancée décisive. Au début de la campagne, les difficultés posées par les couches de mines et autres défenses russes ont incité l’Ukraine à abandonner un assaut mécanisé prévu en faveur d’une approche à base d’artillerie lourde s’appuyant largement sur le déminage et de petites équipes débarquées.

Même si certains responsables américains notent que ces tactiques ont permis d’économiser de la main d’œuvre et du matériel, cette approche a également alimenté les inquiétudes concernant un conflit prolongé qui pourrait mettre à rude épreuve la volonté des pays occidentaux de financer une campagne coûteuse et illimitée.

Un élément clé du maintien de la puissance de combat de l’Ukraine sera la fourniture continue de munitions d’artillerie, en particulier d’obus de 155 mm, un besoin qui a déclenché une ruée pour augmenter la production aux États-Unis et en Europe. Kiev L’approche fondée sur l’artillerie lourde a incité l’administration Biden à prendre la mesure controversée de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine, ce qui peut poser de graves problèmes. risque pour les civils.

L’amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l’OTAN, a lié la pénurie actuelle de munitions au fait que les augmentations des budgets de défense de l’OTAN ces dernières années ont été compensées par la hausse des prix des armes. Il a ajouté qu’un autre défi était le scepticisme des entreprises de défense quant à la demande future, en raison du bilan inégal de certains pays en matière de respect des commandes d’armes.

« Nous sommes en guerre depuis 18 mois et nous avons besoin de ces munitions », a déclaré Bauer aux journalistes après des entretiens avec les dirigeants militaires de l’OTAN en Norvège, avant la réunion de Ramstein. « Nous avons besoin de ces capacités (…) pour continuer à soutenir l’Ukraine et, deuxièmement, pour améliorer notre propre base. »

L’Ukraine fait également pression pour des systèmes plus sophistiqués, notamment des systèmes de missiles tactiques de l’armée américaine (ATACMS), qui ont une portée d’environ 200 milles. Alors que les responsables ukrainiens réclament ces missiles depuis des mois, affirmant qu’ils contribueront à neutraliser la puissance de combat de la Russie en aidant à frapper les stations de ravitaillement et de commandement situées loin derrière. En première ligne de la Russie, les responsables américains ont exprimé leurs inquiétudes concernant les approvisionnements américains.

On ne sait toujours pas si Biden, comme il l’a fait avec d’autres systèmes d’armes tels que l’Abrams et le chasseur F-16, cédera aux exigences ukrainiennes.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a souligné que les opérations offensives étaient intrinsèquement plus difficiles que la défense du territoire et a déclaré que l’Ukraine avait encore du temps avant que les intempéries ne s’installent, lorsque les combats deviendraient plus difficiles. Même après cela, a-t-il ajouté, l’Ukraine pourrait reprendre ses opérations offensives une fois le sol gelé.

Dans une interview au début du mois, Milley a déclaré qu’il restait à l’Ukraine environ 30 à 45 jours de combats.

« Les Ukrainiens n’ont aucune intention d’arrêter les combats pendant l’hiver », a déclaré Milley aux côtés d’Austin. « Ils ont actuellement une initiative stratégique. »