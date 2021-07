Austin engage le milieu de terrain argentin Sebastian Driussi sur un titre gratuit

Sebastian Driussi a profité de précédents séjours à River Plater et au Zenit St. Petersburg. Epsilon/Getty Images

L’Austin FC a recruté le milieu de terrain argentin Sebastian Driussi, a annoncé le club jeudi.

Driussi a signé un contrat de joueur désigné de plusieurs années après avoir exercé une clause de rachat avec l’ancien club du Zenit St. Petersburg. Les conditions financières supplémentaires n’ont pas été divulguées.

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

« Je suis ravi de rejoindre l’Austin FC et de poursuivre ma carrière dans la Major League Soccer », a déclaré Driussi.

« J’ai suivi le club au cours de cette saison inaugurale et je me sens honoré de représenter Austin. Le soutien à l’Austin FC est de classe mondiale, et cela a été un facteur clé dans ma décision de rejoindre Austin. J’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers et coacher le personnel pour faire la fierté d’Austin et obtenir des résultats positifs. »

Le joueur de 25 ans est le troisième DP qu’Austin a signé cette saison après les signatures de Cecilio Dominguez et Tomas Pochettino

Conformément aux protocoles de la Major League Soccer liés à l’entrée d’un joueur aux États-Unis, Driussi ne sera pas disponible pour la sélection pour le choc d’Austin avec Colorado Rapids samedi.

Austin, qui occupe la dernière place de la Conférence de l’Ouest à 13 équipes avec 13 points en 14 matchs, a eu du mal à marquer des buts au cours de sa saison d’expansion, avec en moyenne moins d’un but par match. L’arrivée de Driussi devrait être la clé du lancement de l’attaque de l’équipe.

« Nous sommes ravis d’accueillir Sebastian à Austin », a déclaré le directeur sportif d’Austin, Claudio Reyna, dans un communiqué. « Sebastian est sur le point de faire la différence offensive en MLS.

« Il a représenté les équipes nationales de jeunes de l’Argentine, a joué en UEFA Champions League, en Copa Libertadores et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en plus d’avoir remporté 14 trophées jusqu’à présent dans sa carrière. C’est un CV impressionnant pour tout joueur, sans parler de ses 25 ans. C’est un compétiteur de classe mondiale et nous sommes ravis de l’accueillir à Austin et dans notre club.

Driussi a commencé sa carrière avec les géants sud-américains River Plate, faisant ses débuts professionnels à 17 ans en 2013. Il a ensuite disputé 110 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 31 buts. Il faisait également partie des équipes qui ont remporté la Copa Libertadores 2015, la finale Argentina Torneo 2014 et la Copa Sudamericana 2014.

Driussi a signé pour le Zenit dans le cadre d’un contrat de 16,5 millions de dollars avant la saison 2017-18, où il a disputé 138 matches de championnat et de coupe, marquant 25 buts. Pendant son séjour à Saint-Pétersbourg, le club a remporté trois titres de Premier League russe, une Coupe de Russie et deux Supercoupes de Russie.

« Sebastian est un joueur phénoménal et polyvalent qui élèvera notre attaque et nous rendra plus dangereux à l’avenir », a déclaré l’entraîneur-chef d’Austin, Josh Wolff.

« Nous le surveillons depuis un certain temps. Nous sommes convaincus que l’expérience internationale et le pedigree de Sebastian élèveront le niveau de l’ensemble de notre groupe et nous aideront à concourir pour une place en séries éliminatoires cette saison. »

Au niveau international, Driussi faisait partie de l’équipe argentine qui a remporté le championnat sud-américain des moins de 20 ans en 2015. Il avait également représenté le pays au niveau des moins de 17 ans.