Austin Ekeler, Ray-Ray McCloud et plus

Bienvenue dans la rubrique Start/Sit de Fantasy Life, où John Laghezza et Gene Clemons creusent en profondeur avec des conseils de programmation non évidents et originaux. John est un passionné de chiffres, Gene est un véritable entraîneur de football – que demander de plus ?

Plongez pleinement dans les données derrière vos plus grands dilemmes de démarrage/assis avec notre outil Start/Sit !

Début des RB de la semaine 8 de Laghezza : streaming Austin Ekeler et Jamaal Williams

En utilisant un mélange pondéré de plus d’une douzaine de statistiques avancées différentes de chaque côté du ballon, j’ai inversé le classement de chaque défense de la ligue, le tout pour orienter les joueurs fantastiques de toute taille de ligue vers les bonnes réponses de départ/sit ce week-end.

1. Commandants (contre géants) – Les Giants continuent de devenir l’aimant hebdomadaire parfait pour RB et cette tendance se prolonge dimanche. Non seulement Big Blue est bon dernier en yards/rush (6,2), en yards avant contact/rush (2,7) et en courses de +20 yards (8), mais l’offensive pue. Facilement une des 5 dernières unités, l’incapacité de Daniel Jones à maintenir les entraînements interdit à une défense déjà en difficulté de se reposer entre les coups. Brian Robinson il a une ambiance « début de semaine » pour lui mais je fais aussi la queue Austin Ekeler comme un jeu FLEX alors qu’il aurait pu autrement être mis sur le banc.

2. Saints (contre Panthères) — Oh, Carolina, arrête-le. La situation tourne au pire pour les Panthers, désormais historiquement mauvais, qui viennent de perdre le talent qui leur restait après des blessures et des échanges. Empilez tous vos joueurs fantastiques contre les Panthers, bons derniers en termes de taux de réussite (48,1 %) et de TD autorisés (8). Personne n’envisage vraiment de s’asseoir automatiquement Alvin Kamaramais il existe peut-être un autre chemin sournois, moins fréquenté ici. Kendre Miller a quitté le match du week-end dernier blessé (encore une fois), donc je récupère Jamaal Williams en tant que flux de ligue profonde avec une réelle chance de trouver la zone des buts.

Début de la semaine 8 des QB/WR/TE de Laghezza : rencontrez Grant Calcaterra

1. Aigles (contre Jaguars) – Philadelphie s’est retrouvée en bonne santé à la position WR d’un seul coup, remportant trois victoires consécutives avec un secondaire des Jaguars très fuyant en ligne de mire. Jacksonville présente des arguments convaincants pour la pire défense contre les passes de la NFL, se classant 30e ou pire dans l’EPA. /dropback (-0,30), note des passeurs adverses (111,8), verges par la passe/match (271,1), passes complétées de +20 verges (34) et passes TD (17). La meilleure partie pour les managers de fantasy ? JAX a trouvé un peu de fanfaronnade en attaque ces derniers temps, offrant la possibilité d’obtenir des retours maximaux en poussant ce jeu sur le territoire des tirs de barrage. Commencez le coup de poing évident 1-2 WR de AJ Brun et DeVonta Smith avec un feu vert allumé pour l’extrémité serrée Grant Calcaterra.

2. Chefs (contre boucaniers) — Si la chaussure de pirate vous va, portez-la. J’ai déployé des capteurs de passes contre la tuberculose toute la saison – mon entonnoir de passes préféré. Découvrez la ligne moyenne des QB contre cette défense des Buccaneers au cours du mois dernier : 26 passes complétées, 306 verges par la passe et 3,5 TD par match avec une note de passeur adverse de 119 et 19 passes complétées au total + 20 verges. Cela fait trois classements parmi les 3 premiers en quatre semaines ! Démarrez vos chefs. Travis Kelce vous ne pourrez peut-être jamais monter sur Fantasy Pine, mais assurez-vous de ne pas manquer les jeux potentiels de DeAndre Hopkins et surtout Xavier Digne.

La prédiction audacieuse de Gene : commencez Ray-Ray McCloud, WR, Falcons

C’est certainement une coupure profonde – mais vous n’avez pas besoin que je vous dise de commencer Mark Andrews, n’est-ce pas ? La vérité est la suivante : si vous aviez de meilleures options, vous n’auriez pas besoin d’une prédiction audacieuse.

McCloud a bien joué son rôle pour les Falcons cette saison. Il est devenu de facto le WR3 de l’équipe et compte autant de cibles (42) et de captures (29) que Kyle Pitts. Il est également bon pour un carry ou deux, ce qui est incroyable quand on pense à qui Atlanta a comme porteur de ballon, mais c’est à quel point McCloud est bon avec le ballon dans ses mains. Les Cowboys offrent un affrontement intrigant car ils ont vraiment eu du mal à arrêter les « autres » dans la couverture des passes. Il y a deux semaines, Tim Patrick a réussi trois réceptions pour 68 verges lors de la défaite des Cowboys contre les Lions. La semaine dernière, Ricky Pearsall a réussi quatre attrapés sur quatre cibles. Ray-Ray peut récolter les bénéfices d’une défense qui ne l’aura pas comme première ou deuxième priorité. Si vous recherchez quelqu’un hors du radar, c’est la solution idéale.

Les RB de la semaine 8 de Laghezza doivent s’asseoir : banc… James Cook ?

1. Broncos (contre Corbeaux) — Première semaine depuis longtemps sans mentionner les tendances des Ravens ci-dessus comme un véritable entonnoir de passes. Vous pouvez comparer vos RB uniquement sur les statistiques de la saison : 82 yards/match, 3,5 yards/rush, 2,3 YAContact/Rush, 5 % de taux de rush explosif et 0, vous avez bien entendu, 0 +20 yards. Et aussi bon que ce D des Broncos ait joué aux points, personne n’a résolu la collaboration Todd Monken/Lamar Jackson cette année. Si et quand Baltimore obtient une avance, personne ne peut deviner où va le travail de backfield du DEN. Asseyez-vous tous, de Javonte Williams à Jaleel McLaughlin – tout au long de la ligne.

2. Bills (vs dauphins) — Les situations les plus difficiles risquent de vous faire exploser la face, mais la fortune sourit aux audacieux. Partout où je peux trouver un remplaçant viable, je mets en balance le RB1 global de la semaine dernière. James Cook (gorgée). Pour commencer, ce Miami D n’a pas obtenu le crédit qu’il méritait en portant la carcasse d’une attaque dirigée par Tim Boyle/Tyler Huntley pendant un mois. Être en bonne santé pendant la semaine 6 n’a pas fait de mal non plus ; les Finlandais accordent moins de 4 yards/portée depuis la pause. Tua sous le centre devrait le garder proche et déplacer la part de portage des Bills vers Ray Davis – semblable à ce que nous avons vu contre les Ravens.

Les QB et WR/TE de la semaine 8 de Laghezza doivent s’asseoir : Davante Adams chevauche Pine

1. Jets (contre Texans) — En tant que fan des Jets depuis toujours, permettez-moi de dire… soupir. Quand est-ce notre tour ? Pourquoi nous faisons-nous cela chaque année ? Je ne connais pas la réponse mais nous y voilà à nouveau. Apparemment, plus NYJ ajoute de talents, plus ils se détériorent – ​​alors n’hésitez pas à disparaître à volonté.

Pour devenir sérieux pendant une minute, l’affrontement de jeudi soir entre les Texans et les Jets a tous les atouts d’un combat de rock au rythme de la mélasse. Les Jets, en particulier, se déplacent incroyablement lentement en attaque. C’est un affrontement terrible à tous les niveaux pour les receveurs de passes du NYJ, face à une défense contre les passes texanes de premier plan n’autorisant que 16,1 réussites/match à un taux de réussite absurde de 53 %. Je sais qu’il est à la limite du premier tour et je comprends que lui et Aaron Rodgers sont les meilleurs amis pour toujours – asseyez-vous Davante Adams.

2. Patriotes (contre Titans) — J’ai utilisé tout mon courage pour asseoir Devante Adams pour de meilleures options, dont aucune ne joue pour les Patriots. Drake Maye a insufflé de la vie à l’offensive de la Nouvelle-Angleterre avant de subir une grave commotion cérébrale et de céder des clichés à Jacoby Brissett. Je ne suis pas sûr que cela fera une différence qui sera au centre contre les Titans. Pendant huit semaines, ils ont étouffé l’opposition. Seul Josh Allen a lancé plus de 201 verges tandis que Keon Coleman reste le seul WR à enregistrer plus de 67 verges dans un match. Les Pats portent l’honneur peu flatteur du total implicite d’équipe le plus bas de ce week-end (17) pour une raison.

La prédiction audacieuse de Gene : Sit Javonte Williams, RB, Broncos

Comme John l’a dit ci-dessus, normalement, je vous dirais de mettre un membre des Ravens sur le banc en raison de la qualité de cette équipe des Broncos, mais cette attaque des Ravens est différente et elle a Lamar Jackson aux commandes. Denver devra me le prouver. Cependant, ces Corbeaux défense s’est avéré être une grippe de running back légitime sur une base hebdomadaire – mais est-ce parce que la défense contre la course est bonne… ou parce que la défense contre la passe a été suspecte ? Quelle que soit la raison, les porteurs de ballon ont eu du mal à produire de bons matchs contre Baltimore. Nick Chubb, mec. Ekeler, mec. Chase Brown a marqué un touché sur un jeu de passe sur la ligne de but, mais ce n’est toujours pas une bonne journée. Cuisine, mec. Dowdle, mec. Zamir, mec. Pacheco? Décent. Cette défense des Ravens sait comment bloquer un porteur de ballon. En plus de la capacité de la défense des Ravens à comprendre comment contenir une attaque, les Broncos pourraient donner une ou deux lignes de but à Bo Nix parce qu’ils ont fait de lui le point central de l’offensive. Ce n’est pas bon signe pour Williams.

Pensée d’adieu de John : Allons au cirque

En termes simples, gagner des matchs fantastiques hebdomadaires consiste à s’attacher aux jeux les plus performants. Découvrez cette beauté (vous devrez peut-être zoomer un peu) :

Quand je suis pressé, c’est mon image préférée lorsque j’ai besoin de mille mots : si tout le reste échoue, dirigez-vous vers la musique du cirque. J’ai répertorié les points marqués par la ligue entière avec les points autorisés comme simple outil de référence :

Pensée d’adieu de Gene : c’est la saison des transactions

Nous sommes au milieu de la « saison des transactions ». Soit vous êtes satisfait de votre équipe et vous souhaitez renforcer vos réserves, soit vous avez désespérément besoin d’aide. Nous sommes au-delà de la moitié d’une saison fantastique, donc appuyer sur le bouton de panique n’est pas ridicule – mais si vous ne l’aviez pas fait ? Ce serait une décision bien plus sage. Recherchez les autres managers fantastiques désespérés et sachez qu’ils se sentent comme vous, mais qu’ils ne peuvent peut-être pas être aussi posés. C’est ainsi que vous pouvez renverser votre équipe au milieu d’une saison médiocre. Bonne chasse et bonne chance à toute l’équipe !