Austin déclare que la coalition ukrainienne « ne doit pas vaciller » lors de sa première apparition depuis son hospitalisation

“Nous ne devons pas faiblir dans notre soutien à l’Ukraine”, a ajouté le chef du Pentagone.

Malgré l’insistance d’Austin, la réunion a lieu alors que l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine est incertain. Un programme d’aide internationale totalisant plus de 100 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taiwan que le président Joe Biden a envoyé au Congrès il y a des mois reste dans les limbes. Le paquet comprend plus de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Le discours d’ouverture a marqué la première apparition publique d’Austin depuis sa sortie de l’hôpital le 15 janvier. Austin a été hospitalisé le 1er janvier pour des complications suite à une opération chirurgicale en décembre pour traiter le cancer de la prostate.

Mardi, Austin

lisez attentivement ses remarques préparéesmais a sauté le paragraphe reconnaissant sa santé.

“Comme vous pouvez le constater, je viens de chez moi aujourd’hui”,

il était censé dire. « Je me sens bien et j’ai hâte de revenir très bientôt au Pentagone. Et je suis reconnaissant pour tous vos vœux chaleureux.

Le secrétaire à la Défense a été critiqué pour ne pas avoir informé le président Joe Biden et les hauts responsables de la Maison Blanche, qui ne l’ont découvert que trois jours après son admission et ont appris son diagnostic de cancer plusieurs jours plus tard. Le Pentagone subit principalement la pression des républicains qui souhaitent des audiences publiques. Certains ont appelé à son éviction, mais Biden a déclaré qu’il soutenait Austin.

Pendant ce temps, l’administration jongle entre la guerre en Ukraine et un conflit au Moyen-Orient qui s’étend rapidement et fait pression pour obtenir de nouveaux financements pour les deux.

L’administration Biden a averti les législateurs que l’aide américaine s’épuisait. Les Républicains du Congrès ont insisté pour que la nouvelle aide à l’Ukraine soit assortie de nouvelles mesures strictes de sécurité aux frontières. Bien qu’un accord bipartite semble proche au Sénat, les dirigeants républicains à la Chambre ont indiqué qu’ils ne l’accepteraient pas, ce qui signifie qu’un accord d’aide pourrait stagner à la Chambre basse.

Austin n’a pas abordé le paquet supplémentaire dans ses remarques. Il a plutôt vanté le plus récent programme d’aide américain de 250 millions de dollars, fin décembre, qui comprenait des obus d’artillerie et des munitions de défense aérienne.

Il a également félicité les alliés européens « qui se sont montrés à la hauteur » et a récemment annoncé des programmes d’aide à la sécurité, notamment l’Estonie, la Lettonie, l’Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni.

Austin a mis en avant une demi-douzaine de coalitions au sein du Groupe de contact pour la défense ukrainienne, destinées à renforcer des capacités militaires spécifiques. Les six groupes dissidents visent à renforcer les efforts de l’armée de l’air, de la défense aérienne au sol, de l’artillerie, de la sécurité maritime, du déminage et des technologies de l’information de Kiev.

Les États-Unis codirigent la coalition en matière de capacités d’artillerie avec la France et codirigent le groupe des forces aériennes avec les Pays-Bas et le Danemark. Austin a qualifié cette initiative de « rappel de tout ce que nous pouvons faire lorsque nous nous réunissons ».

« La sécurité de l’ensemble de la communauté internationale est en jeu dans le combat de l’Ukraine », a déclaré Austin. « Et je suis plus déterminé que jamais à travailler avec nos alliés et partenaires pour soutenir l’Ukraine et faire le travail. »