Austin.com Mozart’s Movies on the Lake présente MY OLD ASS d’Amazon MGM Studio

Les films de Mozart sur le lac présentent MY OLD ASS d’Amazon Mgm Studio



Rejoignez-nous sur le pont pour une projection GRATUITE EN AVANT-PREMIÈRE de MY OLD ASS le jeudi 5 septembre 2024 à 19h chez Mozart’s Coffee Roasters à Austin, Texas !



Partez pour un voyage sauvage et rencontrez votre moi plus âgé lors de cet événement exclusif mettant en vedette :



• Soirée karaoké gratuite avec Justin Bieber à 19h

• MY OLD ASS Projection GRATUITE EN AVANT-PREMIÈRE à 20h45

• MY OLD ASS Popcorn, biscuits spéciaux aux champignons et sodas italiens aux canneberges disponibles à l’achat

• Délicieux cocktails aux canneberges de Tequila 512 après la projection à 22h20

• Bien plus de plaisir au bord de l’eau



Veuillez confirmer votre présence avec le LIEN CI-JOINT

**LES PLACES D’ADMISSION GÉNÉRALE SONT LIMITÉES**

https://www.showclix.com/tickets/my-old-ass