Austin Butler soutient Kaia Gerber au défilé de Céline : Photos – Hollywood Life

Kaia Gerber, 21 ans, a absolument tué la piste lors du défilé «Celine at The Wiltern» automne hiver 2023 à Los Angeles le 8 décembre, et elle avait une super équipe de soutien. Le petit ami de Kaia, Austin Butler31 ans, était présent alors qu’il était assis au premier rang avec la mère de Kaia, Cindy Crawfordpapa, Rande Gerberet frère, Presley Walker Gerber.

Kaia a défilé dans non pas un mais deux looks magnifiques. Son premier look était une mini-robe plongeante à sequins dorés avec un décolleté en V plongeant qui révélait un décolleté ample. Les côtés de la mini ont été complètement découpés et elle a été accessoirisée avec une paire de sandales en or métallique, un collier tour de cou délicat et un smokey eye noir foncé. Quant à son deuxième look, Kaia portait un pantalon rose en cuir noir avec un haut blanc, un blazer, des bottes en cuir, des lunettes de soleil surdimensionnées et des bijoux en perles dorées.

Austin était plus beau que jamais alors qu’il regardait sa petite amie se pavaner sur la piste. Pour l’événement, il a porté une paire de pantalons noirs ajustés avec un t-shirt noir et une veste de moto en cuir noire ajustée sur le dessus. Il a complété son look monochrome avec une paire de bottes pointues en cuir noir.

Austin a posé avec la famille de Kaia, montrant à quel point il est favorable. La mère de Kaia portait une tunique à paillettes argentées surdimensionnée et ample comme une robe avec une mini-robe noire en dessous et elle a coiffé la robe avec des bottes en cuir noir à hauteur du genou.

Pendant ce temps, Rande a porté un pantalon noir ajusté avec une chemise boutonnée noire rentrée, un blazer noir et des baskets noires et argentées. Quant à Presley, il portait un jean noir taille basse avec une chemise noire rentrée, des baskets en cuir noir et une veste en cuir noir.

