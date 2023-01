Austin Butler se souvient d’un lien “immédiat” avec Lisa Marie Presley – Hollywood Life

Austin Butler31 ans, a parlé de son lien avec le regretté Lisa Marie Presley quand il est apparu sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon 30 janvier. Le nominé aux Oscars a rappelé sa rencontre Elvis Presleyla fille de Graceland, où ils ont projeté le Elvis film pour la première fois, et a déclaré qu’avant cette rencontre, il n’avait “jamais eu d’expérience où j’ai rencontré quelqu’un et ressenti une profondeur immédiate de relation avec lui”. Austin a décrit Lisa Marie – décédée à l’âge de 54 ans le 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque – comme “une personne qui n’avait vraiment rien à prouver et qui ne s’ouvrirait pas à tout le monde”. Austin a ajouté: “Et elle vient de s’ouvrir à moi.”

Austin a expliqué que lui et Lisa Marie “se sont rapprochés si vite” et ont qualifié sa mort tragique de “juste dévastatrice”. Lisa Marie est décédée quelques jours seulement après elle et sa mère Priscille Presley77 ans, a vu Austin remporter un Golden Globe pour sa performance dans Baz Luhrmannest le film. “C’est bizarre dans des moments comme celui-ci parce que c’est tellement doux-amer”, a expliqué Austin à Jimmy Fallon. “Il se passe tellement de choses formidables, mais je suis juste dévasté pour sa famille et pour elle de ne pas être ici pour célébrer avec nous”, a déclaré l’alun de Disney Channel. “Et être avec elle aux Golden Globes, je n’oublierai jamais ça pour le reste de ma vie”, a-t-il ajouté.

Austin a également confirmé à Jimmy que c’était Lisa Marie qui lui avait montré les pantoufles d’Elvis dans la maison historique Graceland de la famille Presley à Memphis, dans le Tennessee. “J’ai la chair de poule”, a-t-il déclaré. “C’était après que nous ayons projeté le film et sa chambre est un endroit que la plupart des gens ne voient jamais, et elle a dit:” Je veux te montrer quelque chose. Elle m’a emmené là-haut. Des moments comme ça, nous nous sommes juste assis dans sa chambre, et là-haut, ce n’est pas Elvis, c’est juste papa », a également déclaré Austin. “Vraiment, je chérirai cela pour toujours.”

Après le décès de Lisa Marie, Austin a assisté à ses funérailles à Graceland le dimanche 22 janvier. Il a été rejoint par sa petite amie Kaia Gerber, 21. Deux jours plus tard, Austin a reçu sa première nomination pour l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance en tant qu’Elvis. L’acteur a publié une déclaration après sa nomination dans laquelle il a rendu hommage à Lisa Marie et a déclaré qu’il était “reconnaissant” d’avoir pu voir le biopic et qu’il soutenait la performance d’Austin en tant que père emblématique.

Lisa Marie laisse dans le deuil ses trois filles : actrice Riley Keough33 et 14 ans jumeaux Harper et Finley. Son fils, Benjamin Keoughdécédé par suicide en 2020 à l’âge de 27 ans. C’est Priscilla qui a confirmé que sa fille était décédée le 12 janvier. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie a quitté nous », a-t-elle partagé avec PA. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue”, a également déclaré Priscilla.

