Austin Butler jouera dans “The Bikeriders” avec Tom Hardy et Jodie Comer

Austin Butler vient de jouer le légendaire musicien dans le film “Elvis” et jouera désormais dans le prochain film du réalisateur Jeff Nichols “The Bikeriders” avec Jodie Comer et Tom Hardy.

Selon Variété, “The Bikeriders” tire son nom du livre de photographies de Danny Lyon de 1967 et “raconte une histoire originale sur un club de motards du Midwest des années 60 alors qu’il évolue au cours d’une décennie d’une communauté pour étrangers à un gang bien plus sinistre”.

Le film a amené Sarah Green et Brian Kavanaugh-Jones à bord pour produire avec Fred Berger en tant que producteur exécutif du film. Il commencera à tourner dans l’Ohio à l’automne.

“The Bikeriders” marquera le sixième film du CV de réalisateur de Nichols. Les autres films qu’il a réalisés au fil des ans sont “Shotgun Stories”, “Take Shelter”, “Mud”, “Midnight Special” et “Loving”.

Jusqu’à présent, Butler, Hardy et Comer sont les trois seuls membres de la distribution à avoir été annoncés. Butler a récemment interprété Elvis Presley dans le film réalisé par Baz Luhrmann. Butler était également dans “Once Upon a Time… In Hollywood”, “Dune”, “The Dead Don’t Die” et “The Intruders”. Au cours des premières années de sa carrière, Butler était dans les émissions “Zoey 101”, “Life Unexpected”, “Switched at Birth” et “The Carrie Diaries”.

Hardy est connu pour son rôle dans la franchise “Venom”, mais a également joué dans “Mad Max : Fury Road”, “Locke”, “The Dark Knight Rises”, “The Reverent” et “Inception”. Hardy a également fait de la télévision. travail où il a joué Alfie Solomons dans “Peaky Blinders” et James Keziah Delaney dans “Taboo”.

Comer a beaucoup travaillé à la télévision avant d’obtenir des rôles au cinéma dans “The Last Duel”, “Free Guy” et “Star Wars” Episode IX-The Rise of Skywalker.” Elle était également dans l’émission télévisée “Killing Eve” de 2018 à 2022.

Jusqu’à présent, il n’y a pas encore trop d’informations sur le film “The Bikeriders” et aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.