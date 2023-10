Austin Butler et Kaia Gerber se tiennent la main au marché fermier : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Austin Butler et sa petite amie Kaïa Gerber a passé une belle journée au marché fermier d’Hollywood le dimanche 15 octobre. Les deux hommes ont été aperçus se tenant la main et le Elvis La star, 32 ans, avait son bras enroulé autour de Kaia, 22 ans, sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Page six. Il semblait que les deux hommes avaient passé un moment fantastique, profitant au maximum du temps chaud ensemble.

Pour la sortie, Kaia a porté une chemise ample boutonnée blanche avec une jupe à motifs à carreaux et à pois. Elle a également accessoirisé une paire de lunettes de soleil rondes et portait avec elle un grand sac en tricot ainsi qu’un fourre-tout. Austin a gardé les choses simples, arborant un t-shirt et un jean blancs, ainsi qu’une casquette de baseball bleue. Le couple a également été vu en train de déguster des cafés glacés tout en vérifiant ce que le marché fermier avait à offrir. En se promenant, le mannequin et l’acteur nominé aux Oscars avaient l’air d’avoir passé une belle journée à découvrir tout ce que le marché fermier avait à offrir.

Kaia et le Elvis La star se fréquente depuis fin 2021 et leur romance a été confirmée début 2022. Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge en mai de la même année au Met Gala. Plus tôt en 2023, un informateur anonyme avait déclaré à un blog de potins Deuxmoi que le couple s’était fiancé, mais des sources proches d’eux ont déclaré à d’autres médias qu’ils n’étaient pas fiancés.

Pourtant, les deux hommes sont clairement très sérieux depuis près de deux ans qu’ils sont ensemble. En mai dernier, le couple a été aperçu lors d’un double rendez-vous avec les célèbres parents de Kaia, Cindy Crawford et Rande Gerber. Peu de temps après les premières spéculations sur les fiançailles, les deux hommes ont été vus passer une journée tranquille à promener leur chien.

La sortie intervient quelques mois seulement après la nouvelle comédie de Kaia Bas est sorti en salles en août. Austin a également deux films à venir, peu de temps après son rôle principal très médiatisé dans Elvis. Son suivi Les motards sortira en salles en décembre, et il jouera également dans Dune : Partie 2 en 2024.