Austin Butler aux Critics Choice Awards avec le réalisateur d’Elvis Baz Luhrmann après la mort de Lisa Marie Presley

Austin Butler a assisté aux Critics Choice Awards dimanche après la mort de la fille d’Elvis, Lisa Marie Presley.

La star d'”Elvis” est nominée pour le meilleur acteur pour son rôle dans le biopic réalisé par Baz Luhrmann, qui détaille la vie du roi du rock ‘n’ roll.

Butler a pleuré la perte de la fille unique d’Elvis jeudi après la mort de Lisa Marie à l’âge de 54 ans.

C’est sa première apparition publique depuis sa mort.

LISA MARIE PRESLEY HONORÉE PAR ‘ELVIS’ STAR AUSTIN BUTLER : ‘J’AI EU LA CHANCE D’ÊTRE PRÈS DE SA LUMIÈRE BRILLANTE’

“Mon cœur est complètement brisé pour Riley, Finley, Harper et Priscilla suite à la perte tragique et inattendue de Lisa Marie”, a déclaré Butler dans le communiqué obtenu vendredi par Fox News Digital.

“Je suis éternellement reconnaissante pour le moment où j’ai eu la chance d’être près de sa lumière vive et je chérirai à jamais les moments calmes que nous avons partagés. Sa chaleur, son amour et son authenticité resteront à jamais dans les mémoires.”

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

Lisa Marie et sa mère Priscilla étaient dans le public mardi à la 80e édition des Golden Globes. Presley a été vue en train d’applaudir Butler, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa performance représentant son père dans le drame musical “Elvis” de 2022.

Butler a utilisé son discours d’acceptation pour remercier Lisa Marie et Priscilla, qui étaient assises avec sa sœur, Ashley.

“Merci de m’avoir ouvert vos cœurs, vos souvenirs et votre maison. Lisa Marie, Priscilla, je vous aime pour toujours”, a-t-il déclaré. Une Lisa Marie aux yeux larmoyants couvrit son visage, tapota son cœur et applaudit.

LISA MARIE PRESLEY SE SOUVENIT : TOM HANKS, RITA WILSON ET JOHN TRAVOLTA PLEURENT LA MORT DE LA FILLE D’ELVIS

Luhrmann s’est rendu sur Instagram pour partager une légende à côté d’une photo de Butler assis à côté de Lisa Marie.

“Au cours de la dernière année, toute la famille du film ‘Elvis’ et j’ai ressenti le privilège de l’étreinte bienveillante de Lisa Marie. Sa perte soudaine et choquante a dévasté des gens partout dans le monde. Je sais que ses fans partout se joignent à moi pour partager des prières d’amour et de soutien avec sa mère, Priscilla, et ses merveilleuses filles Riley, Finley et Harper”, a-t-il écrit.

“Lisa Marie, ta chaleur, ton sourire, ton amour vont nous manquer.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lisa Marie était la fille unique d’Elvis et de Priscilla, et avait un demi-frère, Navarone Garibaldi, issu de la relation de 20 ans de Priscilla avec Marco Garibaldi.

Elvis a vendu plus de 500 millions de disques dans le monde au cours de ses décennies de carrière et est reconnu par Guinness World Records comme l’artiste solo le plus vendu de tous les temps.

Elle laisse dans le deuil sa fille, Riley Keough, issue de son premier mariage avec Danny Keough. Elle a également des jumeaux Harper et Finley avec son ex-mari Michael Lockwood.

Son fils, Benjamin Keough, mort par suicide en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.