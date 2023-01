Austin Butler aux Critics ‘Choice Awards après la mort de Lisa Marie Presley Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Austin Butler a mis son chagrin de côté lors des Critics ‘Choice Awards de dimanche soir le 15 janvier 2023. Le Elvis l’acteur de 31 ans, la tête haute, alors qu’il marchait sur le tapis rouge quelques jours seulement après la fille unique du roi, Lisa Marie Presleydécédés.

Austin était généralement beau lors de l’événement, auquel il assistait avec le réalisateur Baz Luhrmann et costumière Catherine Martin. L’acteur né en Californie avait l’air élégant dans une veste noire avec des revers en soie. Il déboutonna une chemise en ébène en dessous, révélant un collier qui pendait vers sa poitrine.

Même si une victoire aurait été un hommage touchant à Lisa Marie, la Il était une fois à Hollywood l’acteur n’a pas remporté le prix. L’honneur revient plutôt à Brendan Fraiser pour La baleine.

Austin a admis avoir été “brisé” à l’annonce de la mort de Lisa Marie. “Mon cœur est complètement brisé pour [her children] Riley [Keough], Finley [Lockwood], harpiste et [mom] Priscille à la perte tragique et inattendue de Lisa Marie », a déclaré un représentant d’Austin HollywoodLa Vie. “Je suis éternellement reconnaissante pour le moment où j’ai eu la chance d’être près de sa lumière vive et je chérirai à jamais les moments calmes que nous avons partagés. Sa chaleur, son amour et son authenticité resteront à jamais dans les mémoires.

Lisa Marie était une grande partisane d’Austin, ravie de son interprétation du crooner “Heartbreak Hotel”. Elle était là pour le soutenir lors des Golden Globes 2023, qui ont eu lieu deux jours seulement avant sa mort, et a assisté à la première du biopic à Memphis en juin 2022.

“Austin Butler a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père”, a-t-elle écrit en mai 2022 tweeter. “À mon humble avis, sa performance est sans précédent et ENFIN réalisée avec précision et respect.”

Priscilla Presley a partagé la nouvelle de la mort de Lisa Marie, peu de temps après avoir été transportée d’urgence dans un hôpital de Los Angeles après avoir subi un arrêt cardiaque le 12 juin. Elle n’avait que 54 ans.

La mère modèle de Lisa Marie a publié une déclaration au Presse associée, qui disait: «C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée. Elle était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.

