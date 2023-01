Austin Butler à propos de sa nomination aux Oscars : “J’aurais aimé que Lisa Marie soit là maintenant”

Ce fut un mois extrêmement émouvant pour Austin Butler, qui a été nominé mardi pour l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance captivante et souvent obsédante en tant que personnage principal dans le rêve fébrile de Baz Luhrmann d’un biopic, “Elvis”.

Il y a exactement deux semaines, Butler a accepté le Golden Globe du meilleur acteur pour le rôle, alors que Priscilla Presley et Lisa Marie Presley étaient assises dans le public, amoureuses et touchées. Deux jours plus tard, Lisa Marie est décédée à l’âge de 54 ans.

“Cela a été des montagnes russes ces derniers temps – beaucoup de pics et ces profondes vallées de chagrin et autres, mais des moments comme celui-ci sont très spéciaux et j’essaie donc de les intégrer”, a déclaré Butler, 31 ans, par téléphone peu de temps après le annonce mardi. “Mais il y a cette chose où je souhaite que Lisa Marie soit ici en ce moment pour pouvoir en faire partie et célébrer cela.”

Avec sa mort, le projet a pris encore plus de sens pour l’acteur. “Cela m’a certainement rempli de beaucoup d’appréciation pour chaque moment que j’ai pu passer avec elle », a déclaré Butler. “Et à quel point j’ai eu de la chance d’avoir le type d’expériences que j’ai eues avec elle, des moments très privés et ce genre de choses, que je chérirai pour le reste de ma vie.”