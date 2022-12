Austin Butler a passé trois ans loin de sa famille pendant la préparation et le tournage d'”Elvis”: “C’est ce qu’il faut”

Se préparer à jouer le roi du rock and roll n’a pas été une tâche facile pour Austin Butler. Le voyage de jouer Elvis Presley a empêché Butler de voir sa famille pendant trois ans et il n’a parfois parlé à personne pendant des mois d’affilée.

Butler a récemment fait une Interview “Actors on Actors” pour Variety avec l’actrice de “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, Janelle Monáe, où il a parlé de la préparation de jouer Presley dans le film de Baz Luhrmann.

“Pendant ‘Elvis’, je n’ai pas vu ma famille pendant environ trois ans. Je me préparais avec Baz, puis je suis allé en Australie. J’ai eu des mois où je ne parlais à personne”, a déclaré l’acteur. “Et quand je l’ai fait, la seule chose à laquelle je pensais était Elvis. Je parlais avec sa voix tout le temps… C’est ce qu’il faut.”

Outre l’immense préparation que Butler a subie pour être pleinement dans le personnage, il a également évoqué certains des autres défis du tournage du film, tels que le tournage de scènes hors séquence. Au cours de la deuxième journée de tournage du film, Butler a tourné sa toute première performance en tant qu’Elvis, qui s’est avérée être sa performance de retour emblématique.

“C’était tellement éprouvant pour les nerfs parce que j’avais un an et demi avant ce point pour me préparer. Et toute la préparation ne sert à rien si vous ne l’obtenez pas”, a déclaré Butler. “Avant de monter sur scène, j’avais vraiment la terreur : ‘Ma carrière semble être en jeu en ce moment.’ Mais à ce moment de la vie d’Elvis, sa carrière était en jeu et il avait la terreur”.

D’autres défis sont survenus une fois le tournage terminé. En mai, l’acteur a expliqué comment il avait été hospitalisé après le tournage du film.

“Le jour suivant [after filming wrapped] Je me suis réveillé à 4 heures du matin avec une douleur atroce et j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital”, a déclaré Butler. “Mon corps a commencé à s’éteindre le lendemain de la fin d'”Elvis””, a déclaré Butler au magazine GQ.

Dans le film, Butler est complètement immergé dans le personnage de Presley. Même si Butler a l’air confiant dansant dans le film, comme Presley l’a fait il y a des années, il a partagé qu’il était en fait assez timide quand il s’agissait de danser et qu’il n’avait pas beaucoup dansé en public avant le film.

“Je n’ai eu que quelques instants avant de tourner ‘Elvis’ où j’ai dansé en public, parce que j’étais très, très timide. Je serais toujours une giroflée lors d’une fête”, a expliqué l’acteur.

Butler a joué le chanteur et interprète légendaire dans le film de 2022 avec Tom Hanks, qui a joué le colonel Tom Parker et Olivia DeJonge, qui a joué l’ancienne épouse du défunt chanteur, Priscilla.