Austin aux Philippines pour discuter d’une plus grande présence militaire américaine

MANILLE, Philippines (AP) – Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est aux Philippines mercredi pour des entretiens sur le déploiement des forces et des armes américaines dans davantage de camps militaires philippins afin de renforcer la dissuasion contre les actions de plus en plus agressives de la Chine contre Taïwan et dans la mer de Chine méridionale contestée.

Austin s’est envolé mardi soir pour Manille depuis la Corée du Sud, où il a rencontré son homologue et a déclaré que les États-Unis augmenteraient leur déploiement d’armes avancées telles que des avions de combat et des bombardiers dans la péninsule coréenne pour renforcer l’entraînement conjoint avec les forces sud-coréennes en réponse à la croissance de la Corée du Nord. menace nucléaire.

Les Philippines, le plus ancien allié de Washington en Asie, ont été un front clé dans la bataille américaine contre le terrorisme, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001. Austin devait rencontrer mercredi un petit contingent de forces antiterroristes américaines dans le sud, où elles ont fourni des renseignements et des conseils de combat pendant des années aux troupes philippines combattant une insurrection musulmane de plusieurs décennies, qui s’est considérablement atténuée mais reste une menace clé.

Plus récemment, les forces américaines ont intensifié et élargi la formation conjointe pour la préparation au combat et la réponse aux catastrophes avec les troupes philippines sur la côte ouest de la nation d’Asie du Sud-Est, qui fait face à la mer de Chine méridionale, et dans sa région nord de Luzon, de l’autre côté de la mer depuis le détroit de Taiwan.

Les forces américaines ont obtenu l’accès à cinq camps militaires philippins, où elles pourraient rester indéfiniment par lots rotatifs dans le cadre d’un pacte de défense de 2014 appelé Accord de coopération renforcée en matière de défense.

En octobre, les États-Unis ont cherché à accéder à un plus grand nombre de leurs forces et de leurs armes dans cinq autres camps militaires philippins, principalement dans la principale région du nord de Luzon, dans le cadre de l’EDCA de 2014. Cette demande figurerait en bonne place à l’ordre du jour des réunions d’Austin aux Philippines, selon des responsables philippins.

“La visite du secrétaire Austin aura certainement à voir avec de nombreuses discussions en cours sur les sites de l’EDCA”, a déclaré l’ambassadeur des Philippines à Washington, Jose Romualdez, lors d’une conférence de presse mardi à Manille, la capitale.

Austin aurait des entretiens jeudi avec son homologue philippin de la défense, Carlito Galvez Jr., et le conseiller à la sécurité nationale Eduardo Ano, a déclaré Romualdez. Austin appellerait séparément le président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin et a depuis pris des mesures pour renforcer les relations avec Washington.

Le chef de la défense américaine est le dernier dirigeant américain à se rendre aux Philippines après le vice-président Kamala Harris, qui s’est envolé pour le pays en novembre en signe de réchauffement des liens après une période tendue sous le prédécesseur de Marcos, Rodrigo Duterte.

Pendant son séjour à la tête du pays à partir de 2016, Duterte a entretenu des liens étroits avec la Chine et la Russie alors qu’il menaçait de rompre les liens avec Washington, d’expulser les forces américaines en visite et d’abroger un pacte de défense majeur qui permet à des milliers de forces américaines de se rendre chaque année pour de grandes -entraînement au combat à grande échelle.

Romualdez a déclaré que les Philippines devaient coopérer militairement avec Washington pour dissuader toute escalade des tensions entre la Chine et Taïwan – non seulement à cause de l’alliance du traité, mais pour aider à prévenir un conflit majeur.

«Nous sommes dans une situation de catch-22. Si la Chine agit militairement sur Taïwan, nous serons touchés – et toute la région de l’ANASE, mais surtout nous, le Japon et la Corée du Sud », a déclaré Romualdez à l’Associated Press, faisant référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, l’organisation régionale des 10 nations. bloc qui comprend les Philippines.

Les Philippines et les États membres de l’ASEAN, le Brunei, la Malaisie et le Vietnam, ainsi que Taïwan, sont depuis longtemps enfermés dans des différends territoriaux de plus en plus tendus avec la Chine dans la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont été considérés comme un contrepoids crucial à la Chine dans la région et se sont engagés à venir à la défense des Philippines si les forces, navires ou avions philippins étaient attaqués dans les eaux contestées.

Les Philippines abritaient autrefois deux des plus grandes bases de la marine et de l’armée de l’air américaines en dehors du continent américain. Les bases ont été fermées au début des années 1990 après que le Sénat philippin a rejeté une prolongation, mais les forces américaines sont revenues pour des exercices de combat à grande échelle avec les troupes philippines dans le cadre d’un accord de 1999 sur les forces en visite.

En 2014, les alliés ont signé l’EDCA, qui permet à un plus grand nombre de forces américaines de rester par lots rotatifs dans les camps militaires philippins, où ils peuvent construire des entrepôts, des logements, des installations d’entraînement communes et stocker du matériel de combat, à l’exception des armes nucléaires. La Constitution philippine interdit le stationnement permanent de troupes étrangères et leur implication dans des combats locaux.

