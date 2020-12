Austen Kroll c’est juste vivre sa meilleure vie – quoi que cela signifie.

Lors d’une apparition virtuelle sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen le 17 décembre, le Charme du Sud star répondait aux questions en cours sur lui et Kristin Cavallari.

Les deux stars de la télé-réalité ont récemment haussé les sourcils à la suite d’un commentaire affectueux que Kroll ‘a laissé sur la publication Instagram de Cavallari, avec des clips d’eux faisant la fête ensemble. Lorsqu’un fan lui a demandé ce qui se passait entre eux, la personnalité de la télévision a tenté de purifier l’air.

«Qu’est-ce qui se passe entre vous et Kristin Cavallari? demanda le fan. « Comment êtes-vous devenus de si bons amis? Ou y a-t-il autre chose qui se passe là-bas? »

Kroll a expliqué qu’elle « s’est glissée dans » son compagnon de casting Craig ConoverLes SM pour lui dire qu’elle venait en ville et ils ont tous fini par dîner. « Nous nous sommes tous bien entendus et nous voulions aller leur rendre visite, alors nous l’avons fait et honnêtement, nous nous entendons tous tellement bien », a-t-il déclaré.

Quant au nouveau célibataire Cavallari, « Kristin est sortie d’une relation de 10 ans. Elle ne cherche rien », a déclaré Kroll. « Je ne suis pas de celui qui a eu un enfant. Il n’y a aucune raison de se lancer dans quelque chose avec quelqu’un qui a trois enfants, je peux vous le promettre. »