Aussie TikToker permet à ses abonnés de perturber son sommeil de manière amusante et gagne Rs 26 Lakh

Un influenceur des médias sociaux gagne des lakhs simplement en laissant les gens le réveiller de son sommeil. Oui c’est vrai. L’influenceur australien de 28 ans, Jakey Boehm, gagne environ 26 lakh Rs, soit 28 000 £ par mois, simplement en laissant les gens le réveiller de son sommeil de la manière qu’ils souhaitent. Si vous vous demandez s’il y a une torsion là-dedans, alors vous devez savoir que c’est aussi simple que cela : il dort, il demande aux gens de le réveiller et ils le paient pour le faire. Vous pouvez prendre tout votre temps pour traiter cela, mais techniquement, un homme de 28 ans gagne sa vie grâce à ses alarmes.

Voici la vidéo :

Après que l’influenceur des médias sociaux a été frappé par cette idée bizarre, Jakey a équipé sa chambre d’équipements perturbateurs du sommeil comme des lasers, des haut-parleurs, une machine à bulles et bien d’autres choses qui peuvent perturber le sommeil de n’importe qui. Le public peut contrôler les équipements perturbateurs du sommeil dans sa chambre grâce au flux interactif en direct. Si vous vous demandez quel est le processus? C’est assez simple. L’influenceur encourage ses followers à le réveiller en échange d’un peu d’argent, et ces followers peuvent choisir n’importe quelle chanson pour l’alarme. De plus, s’ils le souhaitent, ils peuvent également associer leur choix de chanson à un spectacle de lumière ennuyeux et à d’autres choses.

Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais souvent certains de ses partisans lui paient une bonne somme pour le réveiller chaque jour. Selon une vidéo TikTok, Jakey, qui compte plus de 5,2 lakh d’abonnés sur la plate-forme, a été réveillé brusquement de son sommeil avec des bulles à 00h30. Selon un rapport du Mirror, cette vidéo a été visionnée plus de 7 millions de fois. Dans une autre vidéo, Jakey s’est réveillé avec les haut-parleurs de sa chambre jouant de la musique dubstep à 2 heures du matin.

Mirror a cité Jakey disant: «Cela a commencé comme un seul cadeau et un seul son. Nous avons maintenant des lumières, des machines à bulles, des structures gonflables, des lumières laser et plus de 20 effets sonores. Chaque nuit est la même, un son ou une lumière est activé toutes les 10-15 secondes, c’est constant toute la nuit. Jakey a ajouté que chaque nuit, ses séances de sommeil amoureux duraient sept heures, et il souhaitait en outre ajouter plus de fonctionnalités pour permettre à ses abonnés de le réveiller de différentes manières uniques. Malgré tout cela, le seul problème avec son idée bizarre est qu’elle peut se transformer en problème de santé, en raison du manque de sommeil.

