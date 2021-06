Un Australien qui prétend bizarrement être le prince Charles et l’enfant secret de Camilla a été stupéfait après que les observateurs royaux aient partagé des photos qui, selon lui, sont « une preuve indéniable ».

Simon Dorante-Day, né au Royaume-Uni mais vivant maintenant dans le Queensland, a affirmé qu’il avait été conçu en 1965 lorsqu’il a déclaré que Charles et Camilla étaient pour la première fois liés de manière romantique.

Simon Dorante-Day prétend bizarrement qu’il est l’enfant secret du prince Charles et de Camilla Crédit : Facebook

Il prétend qu’il a une nouvelle preuve photo pour étayer sa demande de bonkers Crédit : Facebook

Le père de neuf enfants de 55 ans pense que le couple l’a conçu alors que Charles n’avait que 17 ans, et Camilla 18 ans et il a ensuite été adopté par une famille qui avait des liens avec la famille royale.

Depuis qu’il a rendu public son affirmation farfelue, il a partagé de nombreuses images côte à côte se comparant, lui et son fils, aux Royals.

Maintenant, il a publié une série de nouvelles comparaisons de photos qui ont été obtenues par des observateurs et des partisans royaux sur les réseaux sociaux.

Les images montrent l’homme de 55 ans avec Charles, Camilla, la reine et le prince Philip.

S’adressant à 7NEWS.com.au, Simon a déclaré: « Tous les fans et supporters royaux qui me les envoient, ils sont incroyables.

« Et je pense vraiment que c’est comme un roman d’Agatha Christie pour eux, où ils cherchent des indices et des réponses.

« Il y a tellement de gens investis dans mon histoire maintenant et qui m’aident, c’est vraiment incroyable. »

De nombreux utilisateurs de Facebook ont ​​déclaré que la ressemblance dans les images était « surnaturelle ».

L’un d’eux a déclaré: « C’est très convaincant et les airs de famille à eux seuls sont indéniables. »

Un autre a déclaré: « J’ai fait des comparaisons côte à côte de mes enfants de cette façon avec mes propres photos de famille.

« Étonné à nouveau de te voir juste entre les deux (Charles et Camilla). »

Les nouvelles comparaisons de photos qui ont été obtenues par des observateurs royaux et des supporters sur les réseaux sociaux Crédit : Facebook

L’ingénieur affirme que ses grands-parents adoptifs Winifred et Ernest travaillaient comme cuisinier et jardinier pour la reine et le prince Philip et lui ont dit « à plusieurs reprises » qu’il était l’enfant de Charles et Camilla.

Simon est né à Gosport, Hamps, en avril 1966 et a même déposé des documents auprès de la Haute Cour dans le but de forcer le duc et la duchesse de Cornouailles à subir un test ADN.

M. Dorante-Day a précédemment affirmé que la famille royale avait passé « des années » à se cacher de la « vérité ».

Sans surprise, Charles et Camilla n’ont pas répondu à ses affirmations.

Simon Dorante-Day a partagé cette image côte à côte de son fils et de la reine

Sans surprise, Charles et Camilla n’ont pas répondu aux affirmations