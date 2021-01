L’Australien Alex de Minaur s’est échauffé pour son Grand Chelem à domicile avec un titre ATP mercredi, remportant l’Open d’Antalya lorsque son compatriote Alexander Bublik a pris sa retraite avec une blessure à la cheville après seulement sept minutes de jeu.

De Minaur, le joueur le mieux classé de son pays à la 23e place, menait 2-0 dans le premier set lorsque le Kazakh s’est retiré.

De Minaur a déclaré que la victoire au tournoi turc ATP 250 – son quatrième titre de la tournée principale – était un énorme coup de pouce pour l’Open d’Australie du mois prochain.

«Au début de l’année, c’est ce dont vous avez besoin», a-t-il déclaré aux journalistes. «Je savais que j’avais fait une excellente pré-saison, j’étais prêt à concourir.

«Je pense juste que je me suis donné la meilleure chance possible d’approfondir ce tournoi et je suis heureux de la façon dont il s’est terminé.

Le joueur de 21 ans a raté l’Open d’Australie de l’année dernière en raison d’une tension abdominale.

«Ce fut un moment doux-amer l’an dernier, alors j’espère qu’un an plus tard, je pourrai revenir plus fort et passer un excellent été australien», a-t-il déclaré.

«J’ai vraiment hâte de rentrer chez moi et (de) jouer devant le public, c’est sûr.

Bublik s’était tordu la jambe droite lors de la victoire en demi-finale de mardi sur le Français Jeremy Chardy.

« Je me suis tordu la cheville hier… J’étais dans la salle de physiothérapie pendant trois heures hier et j’ai essayé de me préparer pour le match aujourd’hui », a-t-il déclaré sur le site de l’ATP Tour.