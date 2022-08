Aussie ace a une demande de cas d’agression refusée alors qu’un fan le poursuit

Nick Kyrgios doit comparaître devant le tribunal de son pays natal le 4 octobre

Le finaliste de Wimbledon, Nick Kyrgios, s’est vu refuser ce qui a été décrit comme un “indulgence” dans son affaire d’agression, après que son équipe juridique ait demandé un report de trois mois de la date d’audience au milieu des affirmations selon lesquelles la star du tennis ne passe pas beaucoup de temps dans le Territoire de la capitale australienne (ACT).

Les magistrats de l’ACT se sont réunis mardi pour une audience concernant un incident présumé dans le lieu de naissance de Kyrgios, Canberra, qui le voit faire face à une accusation d’agression présumée contre son ex-petite amie et à une possibilité de deux ans derrière les barreaux.

L’avocat de Kyrgios, Michael Kukulies-Smith, a déposé une demande auprès de la magistrate Louise Taylor pour ajourner l’affaire jusqu’au 25 novembre en raison de son temps non aligné “avec la disponibilité des tribunaux” et le joueur dépense “très peu de temps dans l’ACT.”

De plus, Kukulies-Smith sera “en congé tout le mois de décembre et la première partie de janvier” et a affirmé que la demande pourrait être “capable de finaliser l’affaire” à la réunion proposée sans entrer dans les détails en notant les journalistes présents.

En fermant Kukulies-Smith, la magistrate Taylor a déclaré qu’elle n’était pas sûre “ce qui est le cas pour le secret” et a appelé la date proposée de novembre “une indulgence pour vous et votre client.”

“Je ne vais pas énumérer la question sur la base d’une application qui pourrait être faite”, elle a ajouté.

Taylor a rejeté la demande de “réserver du temps pour une raison inconnue” et a noté que la procédure ordinaire voit le défendeur invité “s’il y a un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.”

Cela a incité le représentant légal de Kyrgios à demander un ajournement de six semaines qui a ensuite été accordé jusqu’en octobre, bien que la star du tennis soit confrontée à d’autres problèmes juridiques ailleurs.

Mardi également, il a été confirmé qu’un fan de tennis que Kyrgios avait temporairement expulsé de la finale de Wimbledon qu’il avait perdue contre Novak Djokovic, et qu’il accusait d’avoir “700 verres,” prévoit de le poursuivre pour l’avoir diffamée “une allégation irresponsable et entièrement sans fondement“.

“Non seulement cela a causé des dommages considérables ce jour-là, entraînant mon retrait temporaire de l’arène, mais la fausse allégation de M. Kyrgios a été diffusée et lue par des millions de personnes dans le monde, causant à moi et à ma famille des dommages et une détresse très importants. “, a déclaré une déclaration d’Anna Palus.

Jurant de faire don de tous les dommages-intérêts gagnés à la charité, Palus a demandé à Brett Wilson LLP d’engager des poursuites judiciaires contre Kyrgios s’il ne parvenait pas à offrir un “résolution rapide de cette affaire.”

Dans le troisième set de la première finale du Grand Chelem de Kyrgios, Kyrgios a protesté que le bruit de la foule l’avait déséquilibré contre le grand Djokovic de tous les temps.

“Nous sommes dans une finale de Wimbledon. Cela m’a presque coûté le match”, il s’est plaint, avant de se faire dire par le juge-arbitre qu’il lui était impossible de déterminer qui était responsable du bruit.

“Je sais exactement lequel c’est. C’est celui qui a bu environ 700 verres, mec.” Krigios a répondu.

Alors que l’avocate polonaise Palus, qui était au match avec sa mère, a d’abord été escortée hors des tribunes à SW19, elle a ensuite été autorisée à regagner son siège.

“Il dit toujours que la foule est contre lui, et je voulais montrer que nous étions [cheering] pour lui, je voulais l’encourager », elle a affirmé plus tard à The Sun, même si elle a admis qu’elle peut-être “est allé trop loin”.

“Mais je n’avais que de bonnes intentions” Palus a en outre affirmé. “Je n’avais qu’un Pimm’s et une rose. C’est la température pour moi, je n’avais pas de chapeau. Je suis vraiment désolé.” elle a insisté.

Disputant actuellement la saison sur terrain dur aux États-Unis, Kyrgios disputera l’US Open à Flushing Meadows à New York à partir du 29 août, où le numéro un mondial russe Daniil Medvedev est le tenant du titre.

Ces dernières semaines, Kyrgios a battu Medvedev en 16es de finale au Masters de Montréal, après quoi le natif de Moscou a été chahuté par un fan, et a également remporté le Citi Open à Washington DC.