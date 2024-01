« Aussi subtil qu’une brique dans le visage » : les prémonitions cacophoniques de Trumpspeak de Barbara Kruger | Art et désign

Hbonjour ? Bonjour? Désolé. Ker-ching ! Ker-ching ! Encore pardon. Un battement de métronome se transforme en une rafale de martèlements et de cliquetis de mitrailleuse, entrecoupée de carillons de Big Ben et d’échos lointains provenant d’autres pièces. C’est la pensée de Barbara Kruger Toi . Je veux dire Moi . Je veux dire toi, à la Serpentine. Le titre est tout sauf une équivoque. C’est un spectacle rempli de lacets, de renversements, de remaniements et de jeux visuels et verbaux, alors que Kruger, presque 80 ans, nous soulève et nous écrase, seconde après seconde, minute après minute, à travers salle après salle d’un spectacle qui refuse de se calmer. dans une rétrospective conventionnelle.

Accueillant le spectateur dès son arrivée à la galerie londonienne, cet assaut – un mélange d’extraits audio spécialement enregistrés et de fuites sonores des installations et des écrans individuels qui remplissent les galeries – s’ajoute à ce qui est déjà une émeute cacophonique de mots et d’images. Souvent, les mots sont des images qui défilent sur les murs et sont lancées depuis les écrans. Tant de mots, trop pour essayer de les saisir au fur et à mesure qu’ils défilent. Ils nous condamnent à mesure que nous les faisons, occupant toute la place dans nos têtes déjà surchargées. Tant de mots, tant de rattrapage à faire. les mots remplissent les écrans, traversent les sols et font rage sur les murs.

« Notre peuple est meilleur que le vôtre », lit-on dans un panel. « Plus intelligent, plus puissant. Nous sommes bons et tu es mauvais’

Les routines de flux de conscience de Kruger peuvent ressembler à une comédie de speed-freak, ou à un mélange de discours dérangés, de conférences universitaires parodiques et du genre de déclarations que les artistes feraient s’ils nourrissaient des rêves messianiques de domination mondiale. Kruger est devenue célèbre dans les années 1980, enfant d’une culture analogique du copier-coller, mais son art a un effet cumulatif et une portée croissante. Tout dans son art est et a toujours été politique. « Nos collaborateurs sont meilleurs que les vôtres », lit-on dans un grand panneau. « Plus intelligent, plus puissant, plus beau et plus propre. Nous sommes bons et vous êtes mauvais. Dieu est de notre côté. Notre merde ne pue pas et nous avons tout inventé.

C’est devenu un cri de ralliement… l’affiche créée en 1989 pour la Marche des femmes à Washington. Photographie : Maris Hutchinson/avec l’aimable autorisation de David Zwirner

Il s’agit de Untitled (Our People are Better Than Your People), de 1994, une prémonition du langage orwellien du Trumpspeak, auquel elle revient dans son film en trois écrans Untitled (No Comment), de 2020. Au milieu des rires hystériques qui accompagnent la moue, des selfies flous (seules les bouches au rouge à lèvres restent nettes), et les photos Instagram de minous dans les cuvettes des toilettes et le visage manipulé de Lady Gaga, Kruger demande : « Que veux-tu de moi ? Que veux-tu que j’attende de toi ?

Elle poursuit ensuite en citant l’écrivain français Voltaire : « Ceux qui vous font croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités », puis l’Autrichien Karl Kraus : « Le secret du démagogue est de se rendre aussi stupide que son auditoire pour qu’il croie qu’il Je suis aussi intelligent que lui. Voici maintenant des tresses de cheveux stupides et des barbes de créateurs, avec un type jouant de l’accordéon dont la boîte à pression porte les mots : “Ghosted, Trolled, Ripped, Ranted, Rented, Flamed, Screwed and Owned”.

Phew. No Comment est rempli de riffs verbaux, de gags visuels, de non-sequiters et de trucs trouvés sur Internet. Et plus de chats, ainsi qu’une voix qui ressemble à celle de l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger. À un moment donné, les mots inondent trois murs dans une marée montante. “Il s’agit d’un monde en ruine”, dit Kruger. Ou plutôt, les mots disent s’ils sont de Kruger. Elle est quelque part là-dedans, avec Kraus et Voltaire et le rappeur américain Kendrick Lamar, et une contorsionniste acrobatique qui se noue.

“J’achète donc je suis.” Qui a dit ça? Était-ce René Descartes ? Le jeu consumériste de Kruger sur le dicton du philosophe français du XVIIe siècle est apparu pour la première fois dans les années 1980, à une époque où, pour la plupart, Internet n’existait pas encore. Depuis, nos cerveaux sont brouillés. En 2007, les déclarations audacieuses de Kruger, blanc sur rouge, noir sur blanc, ont rempli les grands magasins Selfridges et sont apparues dans leur campagne publicitaire des soldes d’hiver. On les a vus à la télévision et sur des affiches, devenant ainsi partie intégrante du bruit de fond qui accompagne nos vies. Mais l’arrière-plan est désormais devenu le premier plan, médiatisant nos vies alors que nous regardons TikTok tout en nous promenant dans la circulation.

Une affiche réalisée en 1989 pour la Marche des femmes à Washington, en faveur de l’avortement légal, représentait la tête d’une femme, moitié en positif, moitié en négatif, et déclarait : « Votre corps est un champ de bataille ». C’est devenu un cri de ralliement. Ici, il est retravaillé sur un grand écran numérique, les mots se renversant pour affirmer que « Mon café est un bateau à moteur », puis se transformant en « Votre volonté est achetée et vendue » et « Votre humilité est une connerie ». Cela aboutit à une conclusion meurtrière.

Pithy : Kruger’s Untitled (L’œuvre parle de…). Photographie : Maris Hutchinson/Avec l’aimable autorisation de l’artiste, Sprüth Magers et David Zwirner Gallery

En commençant par des collages pré-numériques et des collisions de mots et d’images, Kruger a élargi sa gamme tout en restant absolument fidèle à elle-même. Elle a toujours été concise et sardonique, parfois évidente et parfois opaque et abstruse, jouant avec les méthodes et les manières de communication de masse et investissant souvent ses phrases de menaces et de subterfuges calculés. Il y a de l’horreur là-dedans ainsi qu’une envie de décortiquer et d’analyser.

Quand elle était jeune, elle a essayé d’être poète et y a renoncé, seulement pour qu’une sorte de poésie réapparaisse. Son récent Untitled (The Work Is About) – dans lequel la phrase titulaire revient dans une litanie de déclarations d’intention, glissant sur le mur comme le générique de fin d’un film – a commencé sa vie dans un article de magazine de 1979 sous le titre Job Description.

The Work Is About mentionne « la punition des binaires, du sexe et du désabonnement perpétuel… le public et l’examen minutieux des femmes, le spectacle et le spectateur enveloppé… la race, les dommages et la brutalité… le privilège et la tyrannie de l’exclusion… le récit et la collecte d’incidents… les rêves ». et le glissement du sens… les dogmes et les piétés gonflées… l’argent et la vélocité du pouvoir ». Cela continue ainsi pendant plus de cinq minutes. Un sténographe avait du mal à suivre.

Neuf vies… l’un des nombreux chats de la série. Photographie : Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Sprüth Magers

Les aphorismes de Kruger se sont logés dans l’esprit dès le début et y sont restés, avec toutes les autres cochonneries qui remplissent déjà nos têtes, prêts à être débités dans le téléscripteur de slogans tout faits, de lieux communs, de slogans publicitaires et de punchlines souvent répétées qui fournissent la malbouffe de la conversation quotidienne et qui passe pour la réflexion. C’est comme si nous parlions avec des slogans, prononcés en Futura Bold Oblique et Helvetica Ultra Compressed. Avec une finalité évidente, sans empattement, qui ne tolère aucun argument et évite toute ambiguïté, les mots de Kruger nous arrivent comme des ordres, subtils comme une brique en plein visage. Mais les mots sont délicats et ils glissent et glissent.

Comme une succession de phrases simples, de vérités incontestables, de mensonges, d’erreurs, d’erreurs et de déclarations opaques, l’œuvre de Kruger se dévoile puis se reconfigure au fur et à mesure que nous regardons et lisons. La plupart du temps, c’est comme si elle remplaçait nos propres commentaires intérieurs par les siens. Au début, son art semblait amusant mais limité – et, même si elle retravaille toujours le même territoire, elle approfondit le jeu tout en approfondissant le jeu. Il n’y a pas de fin à cela. Les paroles de Kruger sont des bombes à retardement, des détonations prophétiques qui ne s’arrêtent jamais.