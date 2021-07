«  Aussi stupide que nous le pensions tous  »: le YouTuber devenu boxeur Jake Paul sous le feu pour avoir semblé se vanter d’avoir «  les premiers signes de CTE  »

Le fougueux Paul, 24 ans, assumera sa troisième affectation de boxe professionnelle ce week-end lorsqu’il affrontera l’ancien champion du monde d’arts martiaux mixtes et ancien lutteur olympique Ben Askren, mais bien qu’il n’ait jamais réellement échangé des coups avec un boxeur de toute réputation deux combats ont eu lieu contre un autre YouTuber et un ancien joueur de la NBA), Paul a déclaré aux médias que sa carrière florissante de boxe avait déjà entraîné plus d’un peu de lésions cérébrales.

« C’est un sport dangereux. C’est pourquoi, quand les gens remettent en question mon dévouement, c’est comme si je me présente tous les jours», A déclaré Paul lors de la journée des médias virtuels de jeudi.

« Je mets ma santé mentale en jeu, mon cerveau est en jeu. Comme vous l’avez dit, je suis allé faire des scans cérébraux et (j’ai) des signes précoces de CTE.

« Mais j’adore ce sport et je ne l’échangerais contre rien d’autre. Je suis un combattant et les gens verront que si c’est après samedi soir ou que dans un an ils verront que je suis un combattant. «

Les commentaires de Paul sont d’autant plus déroutants que la CTE ne peut être diagnostiquée post-mortem que lorsqu’une autopsie complète a été réalisée sur le cerveau, et qu’aucun test médical n’existe pour déterminer ce qui peut ou non être « premiers signes « de la maladie dégénérative.

Donc, à moins que le cerveau de Paul n’ait été retiré de son crâne – ce que, compte tenu de certains de ses commentaires les plus récents, nous ne pouvons pas totalement exclure -, il semblerait que ses revendications CTE ne soient guère plus qu’un prétexte promotionnel visant à améliorer sa formation.

Les affirmations de Paul, quant à elles, ne correspondaient pas bien au vétéran de l’UFC, Smith, qui s’est tourné vers Twitter pour critiquer « The Problem Child » pour avoir semblé faire la lumière sur ce qui est de plus en plus considéré comme un problème grave pour les sports de haut contact.

Ma prise: 1. Il est exactement aussi stupide et insouciant que nous le pensions tous. 2. Mentir à ce sujet pour être cool ou quoi que ce soit montre son manque de respect absolu pour les vrais combattants et leurs familles qui ont souffert et souffriront des effets très réels et dévastateurs de la CTE. Il est dégoûtant. https://t.co/9hgm0cZcR3 – Anthony Smith (@lionheartasmith) 16 avril 2021

« Mon avis: 1. Il est exactement aussi stupide et insouciant que nous le pensions tous », a écrit Smith.

« 2. Mentir à propos de ça pour être cool ou quoi que ce soit montre son manque de respect absolu pour les vrais combattants et leurs familles qui ont souffert et vont souffrir des effets très réels et dévastateurs de la CTE. Il est dégoûtant. »

La position de Smith a été soutenue par une majorité de personnes en ligne, dont plusieurs ont également souligné que la CTE ne peut pas être diagnostiquée chez une personne qui est, enfin, en vie et que si Paul subit effectivement un traumatisme crânien (après seulement deux combats), qu’est-ce que cela fait exactement? dire à propos de ses compétences sur le ring?

Au milieu de la réaction, Paul a semblé tardivement se rendre compte de son erreur, s’adressant à Twitter pour présenter des excuses.

Je veux retirer mes commentaires sur la CTE en ce qui concerne moi et mes antécédents médicaux. C’est une maladie très grave dont je n’aurais pas dû me plaindre. – Jake Paul (@jakepaul) 16 avril 2021

« Je souhaite retirer mes commentaires sur la CTE en ce qui concerne moi et mes antécédents médicaux », il a écrit.

« C’est une maladie très grave dont je n’aurais pas dû me plaindre. »