La police de New Delhi a ouvert une enquête de conspiration sur les créateurs d’une «boîte à outils» avec des instructions sur la façon d’amplifier les manifestations des agriculteurs en Inde – un document qui a été partagé par la militante suédoise Greta Thunberg.

Thunberg s’est rendu sur Twitter mercredi pour partager un long document décrivant les moyens pour les militants de contribuer aux manifestations pro-agriculteurs en cours en Inde, y compris des messages boursiers et des hashtags à diffuser sur les réseaux sociaux, ainsi que des conseils sur l’organisation de rassemblements. En quelques heures, le «Boîte à outils» a été mis hors ligne par ses créateurs et remplacé par une version beaucoup plus courte, Thunberg notant que le document précédent était « dépassé » comme elle a partagé le nouveau guide.

Thunberg avait déjà été critiquée en Inde pour avoir apporté son soutien aux manifestations controversées, qui ont dégénéré en violence à New Delhi à la fin du mois dernier, les autorités indiennes enquêtant sur les mouvements séparatistes sikhs pour une journée de troubles particulièrement difficile au cours de laquelle près de 400 policiers ont été blessés. et au moins un manifestant a été tué.

La police de la capitale indienne a lié les créateurs de la boîte à outils de Thunberg aux violences de janvier et a lancé une enquête criminelle, ont déclaré jeudi des sources policières à l’Indian Express.

«La police de Delhi a pris connaissance d’un« document de boîte à outils »trouvé sur une plate-forme de médias sociaux qui est antérieur et indique une exécution imitatrice d’un complot derrière les violences du 26 janvier. L’appel était de mener une guerre économique, sociale, culturelle et régionale contre l’Inde ». la police a dit au journal.

Une affaire pénale contre les créateurs du «document Toolkit» a été enregistrée et une enquête a été ouverte.

Thunberg elle-même a apparemment eu vent de l’enquête jeudi matin, mais a malgré tout doublé. «Je continue à #StandWithFarmers et je soutiens leur manifestation pacifique. Aucune quantité de haine, de menaces ou de violations des droits de l’homme ne changera jamais cela. » elle a tweeté.

Je toujours #StandWithFarmers et soutenez leur protestation pacifique.

Aucune quantité de haine, de menaces ou de violations des droits de l’homme ne changera jamais cela. #FarmersProtest – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 4 février 2021

La place de Thunberg dans l’enquête est inconnue. Cependant, le commissaire de police Praveer Ranjan a déclaré à NDTV que la boîte à outils elle-même « Expose la conspiration d’un réseau organisé à l’étranger » pour susciter les protestations des agriculteurs. Pour Thunberg, quelle que soit la capitale qu’elle aurait pu avoir parmi des Indiens plus nationalistes, elle semblait bel et bien éliminée après le snafu de mercredi.

Un commentateur a appelé la campagne sur les réseaux sociaux «Intrinsèquement trompeur et profondément diabolique», tandis qu’un autre s’est demandé si Thunberg «L’activisme pour le changement climatique est aussi faux que ses tweets?»

D’accord, l’activisme de Greta Thunberg contre le changement climatique est aussi faux que ses tweets? https://t.co/sTn8x8WnRR – Varoon Galagali (@gvaroon) 3 février 2021

Tout est réduit à des slogans pour résonner avec les sensibilités occidentales. La façon dont cela a été organisé est à la fois trompeuse et profondément diabolique. La lueur d’espoir est à quel point l’exécution SM s’est avérée stupéfiante. #IndeContrePropagande #IndiaTogether – Reshma Nayyar (@ReshmaNayyar) 3 février 2021

De faux environnementaliste à devenir une propagandiste politique rémunérée, Greta a appris tant de choses sans fréquenter son école. #GretaThunbergExposed – Ayush Gupta (@ThatBareillyGuy) 3 février 2021

Que Thunberg ait été nommée dans l’enquête ou non, sa reconnaissance mondiale en a fait un paratonnerre pour la réaction contre les apparemment «À la base» campagne de soutien aux agriculteurs. Cependant, elle n’est pas la seule enfant militante à soutenir les manifestations. Avant le tweet de Thunberg, Licypriya Kangujam, 10 ans, tweetait son soutien, publiant les mêmes photos recommandées par l’organisation derrière la boîte à outils de Thunberg. Comme Thunberg, Kangujam est devenu célèbre en se prononçant contre le changement climatique et a été présenté lors de conférences et de séminaires dans l’ouest. Contrairement à Thunberg, Kangujam n’a pas révélé le plan de jeu derrière ses tweets.

Chers amis,

Nos millions d’agriculteurs pauvres qui dorment dans les rues par ce temps froid n’attendent rien de vous. Votre seul tweet d’amour et de soutien / solidarité à leur cause signifie beaucoup pour eux. Nos célébrités indiennes se perdent! – Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) 2 février 2021

Le groupe derrière la boîte à outils de Thunberg, la « Poetic Justice Foundation », est une organisation sikh basée au Canada qui se décrit comme «Le plus activement impliqué dans le #FarmersProtest.» Le groupe, dont le logo figurait dans les documents partagés par Thunberg, a aidé à organiser la manifestation en janvier, et la PJF a été accusée en Inde de liens avec les séparatistes khalistanais.

Outre l’enquête policière, le gouvernement indien a condamné Thunberg et ses semblables pour avoir apporté leur soutien aux manifestants. «Il est regrettable de voir des groupes d’intérêts qui tentent de faire appliquer leur programme dans le cadre de ces manifestations et de les faire dérailler», a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué, accusant ces groupes de «Pour mobiliser le soutien international contre l’Inde» avec « Hashtags et commentaires sensationnalistes sur les réseaux sociaux. »

Les manifestations ont été déclenchées par un projet de loi controversé sur la réforme de l’agriculture, qui, selon certains agriculteurs, ouvrirait le pays à l’exploitation étrangère et les priverait d’un salaire minimum. Le gouvernement indien a cependant soutenu que la réforme augmenterait en fait leur production en ouvrant le marché à l’investissement privé, tout en donnant aux producteurs plus d’options concernant les acheteurs de leurs produits.

