Aussi dur qu’ils viennent dans cette classe, et maintenant c’est un hybride – Kelowna Capital News

Avec le prix du carburant qui monte en flèche, les propriétaires d’automobiles éprouvent beaucoup de douleur à la pompe. C’est particulièrement vrai pour ceux qui pilotent des véhicules utilitaires pleine grandeur, qui, avec les camionnettes pleine grandeur, sont parmi les gréements les plus assoiffés sur la route. Il ne semble pas y avoir beaucoup de soulagement en vue, mais le Toyota Sequoia 2023 construit au Texas – maintenant avec un groupe motopropulseur hybride standard – en offre une mesure.

Le véhicule utilitaire à huit places de troisième génération du constructeur automobile, qui sera mis en vente cet été, a fait l’objet d’une refonte attendue depuis longtemps de haut en bas. À part quelques rafraîchissements cosmétiques, le Sequoia précédent a conservé la même structure de base et le V8 de 5,7 litres en option depuis l’année modèle 2007.

La nouvelle carrosserie est mise en valeur par une calandre plus grande et plus agressive. Il est flanqué d’ailes plus proéminentes avec des plis profonds, qui soulignent l’apparence qui change de caractère.

Le châssis à carrosserie sur châssis du Sequoia est le même que celui utilisé pour le pick-up Tundra redessiné et le véhicule utilitaire de luxe Lexus LX, qui ont tous deux été introduits pour 2022. Une nouvelle suspension arrière indépendante y est attachée qui remplace l’ancien essieu arrière solide. .

Toyota dit que cela aide à améliorer les qualités de conduite et de direction et permet un système de suspension pneumatique réglable en hauteur avec nivellement de charge. Cela peut certainement aider lors du remorquage jusqu’à 9 000 livres (4 090 kg) de remorque, en hausse par rapport à la cote précédente de 7 300 livres (3 320 kg).

Pour 2023, le V8 du Sequoia est remplacé par un V6 biturbo de 3,5 litres et un moteur électrique. La puissance est évaluée à 437 chevaux et 583 livres-pied de couple, comparativement aux 381 chevaux et 401 livres-pied du V-8. PHOTO : TOYOTA

Les dimensions globales du Sequoia ont augmenté pour 2023, ce qui se traduit par plus d’espace pour les passagers et le fret. La banquette de troisième rangée rabattable peut désormais être ajustée en avant et en arrière jusqu’à 15 centimètres.

Toutes, sauf la garniture du modèle de base, sont équipées d’un écran tactile de 14 pouces qui se trouve entre un ensemble de bouches d’aération proéminentes et au-dessus de la console au sol à double accoudoir, qui abrite un gros levier de vitesses.

Pour 2023, le V-8 est remplacé par un V6 biturbo de 3,5 litres accompagné d’un moteur électrique. La puissance est de 437 chevaux et 583 livres-pied de couple, comparativement aux 381 chevaux et 401 livres-pied du V-8. Une transmission automatique à 10 rapports dirige le couple vers les roues arrière. Les quatre roues motrices sont de série.

Les chiffres officiels de consommation de carburant de l’hybride n’ont pas été publiés, mais on s’attend à ce qu’ils soient similaires à la cote du Tundra de 12,7 l/100 km en ville, 10,5 sur l’autoroute et 11,7 en combiné. Ce serait une énorme amélioration par rapport aux chiffres 18,5/13,9/16,4 du Sequoia 2022.

Toutes, sauf la garniture du modèle de base, sont équipées d’un écran tactile de 14 pouces qui se trouve entre un ensemble de bouches d’aération proéminentes et au-dessus de la console au sol à double accoudoir, qui abrite un gros levier de vitesses. PHOTO : TOYOTA

Au moment d’écrire ces lignes, Toyota n’a pas révélé les détails des prix, mais une estimation raisonnable serait de 70 000 $ pour la version de base SR5. Il est livré avec un toit ouvrant, des sièges avant chauffants, un écran d’information numérique pour le conducteur de 12,3 pouces et un moniteur extérieur à vue panoramique à 360 degrés.

La Limited est équipée de sièges avant chauffants et ventilés avec réglages de mémoire, d’un volant chauffant, d’un siège de troisième rangée rabattable électriquement et d’un hayon électrique. La version Platinum comprend des sièges capitaine à la deuxième rangée, un toit ouvrant panoramique, un affichage tête haute pour le conducteur, un chargeur de téléphone sans fil et des essuie-glaces à détection de pluie.

Le TRD Pro orienté tout-terrain s’appuie sur le contenu du Platinum avec des amortisseurs spéciaux tout-terrain de marque Fox, un différentiel à blocage sélectionnable, une plaque de protection avant et une commande d’assistance en rampement et en descente qui maintient le Sequoia à une vitesse fixe sans que le conducteur ne touche la pédale de frein .

Pour 2023, Toyota a ajouté une qualité Capstone de haut niveau à la gamme Sequoia qui comprend des housses de siège en cuir de qualité supérieure, des garnitures intérieures et extérieures plus sophistiquées, un éclairage d’ambiance ambiant, des marchepieds électriques et des vitres acoustiques. Sont également incluses des roues chromées de 22 pouces (les roues de 18 pouces sont de série).

Tous les Sequoias arrivent avec de nombreuses technologies de sécurité dynamique, y compris le freinage d’urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertissement/intervention de sortie de voie et la détection des piétons.

Les nombreux atouts du Toyota Sequoia liés au style, à la puissance et aux capacités de transport/remorquage continuent d’en faire un concurrent solide dans la catégorie des gros porteurs. La puissance améliorée et le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, en particulier à une époque où les prix à la pompe sont élevés, devraient suffire à faire pencher la balance en sa faveur.

Les dimensions globales du Sequoia ont augmenté pour 2023, ce qui se traduit par plus d’espace pour les passagers et le fret. La banquette de troisième rangée rabattable peut désormais être ajustée en avant et en arrière jusqu’à 15 centimètres. PHOTO : TOYOTA

Ce que vous devez savoir : Toyota Sequoia 2023

Taper: Véhicule utilitaire pleine grandeur à quatre roues motrices

Moteur (ch): V6 de 3,4 litres, biturbo, plus moteur électrique (437)

Transmission: Automatique à 10 vitesses

Position sur le marché : Le Sequoia est en concurrence dans le grand segment des véhicules utilitaires à sept et huit passagers qui comprend des entrées de Ford, Chevrolet/GMC, Nissan, Kia et Hyundai. Les modèles de luxe de Lexus, Mercedes-Benz, BMW et Audi participent également à cette classe.

Points: Le style daté précédent cède la place à une apparence plus moderne et robuste. • Le système hybride standard arrive au bon moment et fournit beaucoup de puissance. • Les composants de suspension améliorés devraient ajouter plus de confort et de fonctionnalité. • Grande variété de niveaux de finition et de prix. • Une version électrique à batterie ajouterait de la compétitivité globale.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant et arrière (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); avertissement pour piétons (std.)

L/100 km (ville/route) : 18/24 (est.)

Prix ​​de base (destination incl.): 70 000 $ (estimation)

PAR COMPARAISON

Chevrolet Tahoe AWD

Prix ​​de base : 65 200 $

La version plus courte du Suburban propose à la fois des moteurs à essence et turbo-diesel.

Ford Expedition 4×4

Prix ​​de base : 72 000 $

Le modèle 2022 mis à jour peut être disponible en versions à empattement régulier ou MAX.

Nissan Armada

Prix ​​de base : 72 600 $

La grande familiale à sept places est équipée d’un V.8 de 400 chevaux.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

Si vous êtes intéressé par des véhicules neufs ou d’occasion, assurez-vous de visiter TodaysDrive.com pour trouver la voiture de vos rêves dès aujourd’hui ! Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram

AutoscarsVUSCamions