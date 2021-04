Le projet de loi introduisant de nouvelles règles de verrouillage contraignantes pour les États allemands ayant des taux d’infection élevés a été approuvé mercredi par une faible majorité au Bundestag. Il a reçu le soutien de 342 députés tandis que 250 législateurs ont voté contre et 64 se sont abstenus.

Certaines restrictions introduites par les amendements ont été assouplies par rapport au projet publié par les médias allemands en avril.

Marcher et faire du jogging seuls seront possibles jusqu’à minuit, contrairement à ce que les médias allemands avaient prédit auparavant. Les écoles et les universités ne devront passer à l’enseignement à distance que lorsque le taux d’incidence moyen atteindra 165 pour 100 000 habitants. Les magasins non essentiels pourront autoriser les clients avec des tests Covid-19 négatifs jusqu’à ce que le taux d’infection atteigne 150, au lieu de simplement fermer. Après cela, les gens seront toujours autorisés à récupérer les marchandises précommandées.

Tous les États fédéraux où un taux moyen d’infection par Covid-19 sur sept jours dépasse 100 pour 100 000 habitants devront imposer un couvre-feu nocturne à partir de 22h00 (et non 21h00 comme il était initialement prévu).

Actuellement, 15 des 16 États allemands sont soumis aux restrictions du projet de loi, qui n’a pas encore été approuvé par le Bundesrat – une autre chambre du parlement allemand représentant les États.

Le Schleswig-Holstein, le plus septentrional de l’Allemagne, est le seul à avoir un taux d’incidents inférieur à 100 pour 100 000 habitants. En Saxe, il est d’environ 200 pour 100 000 habitants et en Thuringe, il a dépassé 240.

L’adoption du projet de loi a été précédée d’une discussion animée alors que la coalition gouvernementale cherchait à détourner les critiques de l’opposition. « Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de clarté et de cohérence », a déclaré le vice-chancelier Olaf Scholz, qui est également le chef adjoint du Parti social-démocrate.

« Nous sommes dans une situation où trop de personnes sont malades et trop meurent », a soutenu Ralph Brinkhaus, le chef de l’Union, un bloc réunissant les chrétiens-démocrates de la chancelière Angela Merkel (CDU) et leurs alliés bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU). «Nous devons agir ici et maintenant» il ajouta.

Le ministre de la Santé Jehns Spahn a également cherché à convaincre les législateurs que soutenir le projet de loi était le seul moyen. « Aussi désolé que nous le sommes: il est utile de réduire le nombre de contacts, » dit-il, ajoutant que l’Allemagne doit « Briser la troisième vague en premier. »

« Des restrictions de contact et de sortie sont nécessaires », a ajouté le ministre, appelant les mesures «Le résultat d’un processus démocratique». Cependant, les législateurs de l’opposition n’étaient apparemment pas convaincus.

Alexander Gauland, le chef de la faction du parti de droite AfD au Bundestag, a déclaré que le gouvernement combattait la pandémie avec «Des moyens inappropriés», ajoutant que les ministres « sont coincés dans leurs tranchées. «

La coprésidente de la faction de gauche, Amira Mohamed Ali, a appelé l’approche du gouvernement « irresponsable », le claquant pour restreindre la « droits fondamentaux » des gens. «La gauche n’acceptera jamais cela. Nous continuons de rejeter votre loi », elle a dit.

Les libéraux démocrates libres ont même annoncé qu’ils porteraient plainte contre le projet de loi auprès de la Cour constitutionnelle.

«Les couvre-feux prévus ne sont pas des mesures appropriées», a déclaré la porte-parole du parti pour la politique de santé, Christine Aschenberg-Dugnus. Des campagnes de vaccination plus actives et de meilleurs tests seraient une alternative plus saine à un autre verrouillage, a-t-elle ajouté.

Les Allemands ordinaires ne semblaient pas non plus particulièrement ravis d’une perspective offerte par le nouveau projet de loi. Plus tôt mercredi, plus de 8 000 manifestants opposés au projet de loi ont organisé une manifestation dans le centre de Berlin. De grandes forces de police ont été déployées dans la région et le bâtiment du Reichstag et la porte de Brandebourg ont été bouclés.

Étant donné que de nombreux participants au rallye ne portaient pas de masques et ne respectaient pas les exigences de distanciation sociale, la police a finalement cherché à disperser la foule. Cette décision s’est soldée par des échauffourées entre les manifestants et les forces de l’ordre qui ont conduit à plus de 150 arrestations.

L’Allemagne a également connu des manifestations de masse en novembre alors que la deuxième vague a frappé le pays, incitant Merkel à introduire des restrictions. La nation fait maintenant face à une troisième vague, avec une grande partie de l’Europe.

Le taux d’infection sur sept jours se situe à environ 160 cas pour 100 000 personnes – moins que la France mais toujours plus élevé que le Royaume-Uni.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!