Un stand de glaces installé à l’extérieur d’Auschwitz a été décrit comme « insipide » et « irrespectueux » par les gestionnaires du site historique.

Le stand, qui porte les mots « amour de glace », est apparu devant la célèbre « porte de la mort » de l’ancien camp de concentration à la fin du mois dernier, ont rapporté les médias locaux.

Un porte-parole du musée d’Auschwitz a déclaré au journal Gazeta Krakowska qu’ils n’étaient pas en mesure de le faire retirer car le terrain est un terrain privé – malgré l’offense causée.

« C’est un exemple non seulement de manque de goût esthétique, mais aussi de manque de respect pour un lieu historique particulier situé à proximité », a déclaré Bartosz Bartyzel du musée, dans un communiqué.

« Nous espérons que les autorités gouvernementales locales compétentes résoudront ce problème embarrassant », a-t-il ajouté.

Dagmar Kopijasz, de la Fondation du site commémoratif d’Auschwitz-Birkenau, a déclaré que les habitants des environs étaient également « bouleversés » et pensent que cela « a l’air affreux ».

Des images du stand de glaces ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, les gens condamnant l’emplacement « inapproprié ».

« Respectez leur mémoire »

On estime que plus d’un million de personnes sont mortes dans le camp de la mort nazi en moins de cinq ans pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le site, près de Cracovie en Pologne, reçoit jusqu’à deux millions de visiteurs par an.

Le mois dernier, les responsables du site ont tweeté pour rappeler aux gens de « respecter la mémoire » des personnes qui y sont mortes après qu’une photo d’une femme posant sur les voies ferrées soit devenue virale.

Le musée a publié : « Lorsqu’ils viennent à @AuschwitzMuseum, les visiteurs doivent garder à l’esprit qu’ils pénètrent dans le site authentique de l’ancien camp où plus d’un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire. »

La femme qui a posté l’image du touriste l’a téléchargée avec la légende : « Aujourd’hui, j’ai vécu l’une des expériences les plus déchirantes de ma vie. Malheureusement, il ne semble pas que tout le monde l’ait trouvée aussi poignante.

« On nous a demandé à plusieurs reprises d’être attentifs et respectueux. On pourrait penser que ce genre de chose n’aurait pas besoin d’être spécifié comme interdit pour ce critère. »