Ausar Thompson montre ce qui a fait tomber amoureux les Pistons: « Il fait des jeux gagnants »

LAS VEGAS – Andre Iguodala est le prénom auquel le directeur général des Pistons, Troy Weaver, a pensé lorsqu’il a commencé à intensifier son dépistage d’Ausar Thompson. La tradition d’Iguodala s’est développée plus tard dans sa carrière, remportant des championnats avec les Warriors, un MVP des finales de la NBA. Cependant, les gens oublient Iguodala de Philadelphie, qui a réussi à une échelle beaucoup, beaucoup plus petite avec son athlétisme, sa capacité de commutation défensive et son score offensif au sol ouvert qui complétait parfaitement le jeu conjonctif.

Les dunks étaient flashy. C’était bruyant. Ce qui rend Iguodala spécial, cependant, ce sont les subtilités de son jeu, sa capacité à se fondre avec tout le monde.

À Thompson, le choix n ° 5 du repêchage de la NBA de juin par Detroit, Weaver pourrait être sur quelque chose.

Maintenant, ce n’était que la ligue d’été, mais Thompson en a montré des aperçus. Sa performance n’a pas été éclatante – il n’a marqué que sept points lors de la victoire 87-78 des Pistons sur le Magic. Cependant, Thompson a réussi neuf rebonds, trois blocs et quelques possessions défensives qui ont permis à tout le monde de voir la vision de Weaver.

Subtilités. Le sale boulot. Droit au but. Thompson a fait tout cela.

« Au cœur de lui, il fait des jeux gagnants », a déclaré l’entraîneur de la ligue d’été des Pistons, Jarrett Jack, à propos de Thompson. «Ces jeux gagnants, 50-50 balles, les rebonds de tranchée, coupant comme vous l’avez dit, poussant le ballon de basket, faisant la passe supplémentaire, se sacrifiant avec une coupe pour que quelqu’un d’autre puisse obtenir la passe supplémentaire à l’arrière. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner. C’est quelque chose dont nous voulons faire partie, et c’est quelque chose qu’il est.

Thompson n’a marqué son premier panier qu’au milieu du troisième quart, mais à ce moment-là, il avait six rebonds, trois blocs et trois passes. Le dépassement était délibéré et avec précision. La capacité de déplacer le ballon rapidement sur le terrain ouvert offrait des opportunités de but faciles aux coéquipiers. James Wiseman, qui a marqué 16 points et capté 12 rebonds, a bénéficié d’une poussée de transition de Thompson en première mi-temps qui a donné au grand homme un dunk facile. Toujours en première mi-temps, il a trouvé un coupant Jalen Duren, qui avait un sommet d’équipe de 17 points et huit rebonds, dans le dunker spot de l’autre côté du sol, ce qui a ensuite conduit aux lancers francs de Wiseman.

Thompson a fait cela sans vraiment être présenté de manière offensive. Il a créé l’offense. Il attrapait un rebond et partait, regardant devant lui pour trouver rapidement un coéquipier au sol. Il semblait savoir où tout le monde était censé être. Il a fait les bonnes lectures presque à chaque fois, même si l’exécution n’a pas toujours été aussi précise.

« Il fait beaucoup de jeux gagnants, et je pense que c’est quelque chose qui est négligé », a déclaré son compatriote recrue de Detroit Marcus Sasser. « Il est un plus à chaque fois qu’il est sur le terrain.

« C’est un grand meneur de jeu. En raison de sa taille et de son athlétisme, il peut très bien voir le sol.

Idéalement, Thompson conviendra parfaitement à la liste principale de Detroit au fil du temps. Il peut agir en tant que manieur de balle et créateur secondaire ou tertiaire, ce qui a intrigué Weaver, qui a un stock énorme dans sa zone arrière de Cade Cunningham et Jaden Ivey. À l’autre bout du terrain, Thompson peut soulager Cunningham et Ivey en gardant le meilleur manieur de balle ou l’ailier de l’équipe adverse.

Des choses comme couper peuvent sembler élémentaires, mais ce n’est pas quelque chose que chaque joueur de la NBA fait naturellement. L’instinct initial de Thompson sans le ballon est de faire pression sur la défense de cette façon. Cela se montrait contre la magie, même si la récompense n’était pas perceptible. Detroit a eu du mal à rebondir il y a une saison en dehors de ses grands hommes, et la volonté de Thompson de s’engager dans les tranchées a été la partie la plus évidente de son match samedi.

Comparer Thompson à quelqu’un de la stature et du succès d’Iguodala, à ce stade, est injuste. Cela ne fait de bien à personne. Cependant, les similitudes étaient claires comme le jour. C’est à peu près la même chose : gagner, ce qui est évident dans la capacité d’apporter plus à la table que de simplement mettre la balle dans le panier. Avoir un joueur avec la capacité d’avoir un impact sur le jeu sans marquer en grappes est le tissu conjonctif qui mélange toutes les plus grandes équipes. Chacun d’entre eux a cela.

Les Pistons sont loin d’être géniaux. Il y a un long chemin à parcourir. Thompson aura des bosses et des ecchymoses en cours de route. Cependant, comme l’a dit Jack, au cœur de Thompson se trouve un joueur qui est prêt à faire ce qu’il faut pour gagner.

Ausar fait des jeux aux deux extrémités du terrain pour ouvrir la seconde mi-temps💪 pic.twitter.com/EjKMrouOOK – Pistons de Détroit (@DetroitPistons) 8 juillet 2023

Samedi, nous avons tous eu la vision.

« Tout de suite, vous voyez juste la longueur et l’athlétisme qu’il apporte au jeu, le QI, et il est toujours très brut », a déclaré Duren. « La façon dont il impacte le jeu est incroyable. Vous pouvez l’avoir sur le ballon, hors du ballon, en défense, il peut garder, ce que j’ai vu, environ 1 à 5. Au fur et à mesure qu’il progresse dans la ligue et comprend de plus en plus ce qu’est le jeu, il est va être un grand joueur.

(Photo d’Ausar Thompson lors du premier quart samedi: Candice Ward / Getty Images)