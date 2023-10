Aus Star réagit alors que la tempête voit la thésaurisation tomber, les fans courent se mettre à l’abri à Lucknow

Des vents violents ont fait tomber plusieurs panneaux du toit du stade Ekana sur les sièges en contrebas lors du match de Coupe du monde entre l’Australie et le Sri Lanka à Lucknow lundi. Après que la pluie ait interrompu le jeu pendant un moment, il y a eu une tempête de poussière et des vents violents ont fait tomber plusieurs angles en fer avec des matériaux de marquage provenant du toit tombant sur les personnes assises aux niveaux inférieurs.

La situation aurait pu empirer, mais heureusement, les tribunes étaient relativement vides. Cela a cependant semé la panique parmi ceux qui regardaient le match lorsque l’annonce publique a demandé aux spectateurs de se mettre en sécurité sur les ponts supérieurs.

Interrogé sur l’incident après le match, l’Australien Adam Zampa, l’un des joueurs vedettes du match avec des chiffres de 4/47, a déclaré : « Je n’ai jamais participé à cela, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais il n’y a pas eu J’espère que ça fait mal. Il y avait un poteau métallique qui tombait, je n’ai jamais rien vu de tel. »

Au moment où la deuxième manche a commencé, la sécurité avait déplacé tous les spectateurs vers les niveaux supérieurs.

En raison des vents violents, des panneaux publicitaires tombent partout dans le stade Ekana de Lucknow.

Le stade a accueilli son premier match de Coupe du monde – l’Australie contre l’Afrique du Sud – la semaine dernière.

Le match phare Inde contre Angleterre devrait se jouer au stade Ekana le 29 octobre.

Le fileur de jambes Adam Zampa a révélé lundi qu’il souffrait de spasmes au dos ces derniers jours, mais cela ne pouvait pas l’empêcher de produire un effort gagnant contre le Sri Lanka lors de la Coupe du monde ici.

Zampa, 31 ans, a été élu Joueur du match après avoir affiché des chiffres impressionnants de 8-1-47-4 alors que l’Australie a remporté sa première victoire du tournoi en cours.

« Pour être honnête, je ne me sentais pas bien parce que j’avais un peu de spasme au dos. J’ai joué pendant ces derniers jours. Aujourd’hui, je me sentais mieux, j’ai mieux joué aujourd’hui », a déclaré Zampa après le match.

« Personnellement, je n’étais pas à mon meilleur et le dernier match avait particulièrement l’impression que j’aurais pu faire mieux. Mon travail dans cette équipe est de prendre les guichets dans l’ordre intermédiaire. Je n’ai pas tout à fait fait ce dernier match et j’ai mis la pression sur les quilleurs de la mort.

« Aujourd’hui, je me sens mieux, mais c’est agréable de sortir du côté des vainqueurs aujourd’hui. Il m’a fallu du temps pour entrer dans le jeu, je dois juste garder cette attitude de guichet, peu importe si je perds quelques courses. » L’Australie avait perdu contre l’Inde et l’Afrique du Sud lors de ses deux premiers matches et le skipper Pat Cummins était un homme heureux alors que son équipe remplissait toutes les cases contre le Sri Lanka.

