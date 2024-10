Aurores boréales : un couple se fiance sous les aurores boréales à Brandon, au Manitoba

Parfois, l’amour est écrit dans les étoiles, mais pour un couple, il est écrit dans les aurores boréales.

Justin Anderson, un photographe né et élevé à Brandon, au Manitoba, est tombé amoureux de la photographie du ciel nocturne et des aurores boréales en 2017. Quatre ans plus tard, il est tombé amoureux de Jenn Sutherland.

« J’ai posté une vidéo sur mon TikTok, vous savez, j’aime être dehors dans la nature et j’essayais de me lancer dans la photographie de nuit », a déclaré Sutherland à CTV News dans une interview.

Ce message est tombé sur le fil d’Anderson et il a décidé de tenter sa chance.

« Mon commentaire était littéralement : ‘Si jamais vous voulez voir les aurores boréales, faites-le-moi savoir' », se souvient Anderson. Le commentaire a déclenché une conversation entre eux deux, « et le reste est devenu de l’histoire ancienne », a-t-il déclaré.

Dans les années qui ont suivi leur rencontre, Anderson et Sutherland regardaient souvent la cavalcade de lumières danser au-dessus de leur tête. C’est pourquoi Sutherland a déclaré qu’elle avait été surprise lorsqu’Anderson a posé la question.

« Avec le recul, je peux voir tous les signes maintenant, mais oh mon Dieu, avant cela, aucune idée », a-t-elle déclaré.

« Nos vies entières sont des aurores boréales, comme si j’étais obsédé », a déclaré Anderson. « Donc, si je devais le faire, je savais que ce serait sous les aurores boréales dès le premier jour. »

Ce jour-là, Anderson avait vérifié la force des aurores boréales plus tard dans la soirée.

« J’avais toujours dit, vous savez, Jenn mérite ce spectacle fort, elle ne mérite pas un de ces petits spectacles faibles », a-t-il poursuivi.

Avec le potentiel d’un affichage éblouissant, il n’y avait qu’une seule chose qui pouvait aligner toutes les étoiles : la date.

« Le 10 octobre, jour où je l’ai fait, cela faisait trois ans jour pour jour que nous avons commencé à parler », a déclaré Anderson. «Alors j’ai vu la date, et j’ai vu que les données étaient super bonnes, les aurores allaient être vraiment bonnes, et je me suis dit, c’est tout. Ce soir, c’est la nuit.

Anderson a déguisé la surprise en voulant une nouvelle photo pour son profil sur les réseaux sociaux.

« Parce que d’habitude, nous visons un but », a-t-il déclaré. « Toute la journée, je lui ai dit que je voulais une bonne photo pour Facebook. Je veux un nouveau selfie vraiment génial, que nous faisons tout le temps, donc ce n’est pas nouveau.

Mais Sutherland a déclaré que la proposition n’aurait pas pu être plus parfaite.

«C’était absolument incroyable. C’était tout ce dont je rêvais », a-t-elle déclaré. « Un moment tellement magique et spécial. Je veux dire, nous étions complètement seuls, juste sous les lumières. C’était parfait.

Anderson a également participé à la fabrication de la bague de fiançailles de Sutherland.

« Il y a donc quelques pierres précieuses sous le diamant principal », a-t-il déclaré. « Donc, la bague était déjà super colorée, comme si elle contenait des aurores boréales. »

La bague de fiançailles de Jenn Sutherland, réalisée avec l’aide de Justin Anderson et inspirée des aurores boréales. Mis en ligne le 12 octobre 2024. (Justin Anderson)

Anderson a partagé une photo et une vidéo de la proposition en ligne, et la publication a été partagée d’innombrables fois.

« C’est une sensation formidable », a déclaré Anderson. « Je l’adore, c’est sûr. »

Même si le couple en est encore aux premiers stades de la planification de leur mariage, ils espèrent trouver un moyen d’intégrer les aurores boréales à leur grand jour.

« Nous sortirons avec de grands espoirs que les aurores disparaîtront le soir du mariage », a déclaré Anderson.