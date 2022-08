Aurores boréales : des images époustouflantes à travers le Canada

Avec les aurores boréales visibles partout au Canada la fin de semaine dernière, les Canadiens se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs observations du phénomène naturel fascinant.

Bien que les aurores boréales soient généralement plus visibles dans les régions arctiques, le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment annoncé que de nombreuses éjections de masse coronale (CME), qui sont essentiellement des expulsions de matière solaire, devraient avoir un impact sur le champ magnétique terrestre jeudi. et vendredi. Ceci, ajouté à un flux de vent solaire se déplaçant rapidement, devrait augmenter la visibilité des aurores boréales pour ceux qui se trouvent plus au sud, tant que le ciel est dégagé.

Ceux qui ont réussi à apercevoir les lumières scintillantes – et qui ont pu capturer efficacement une image – ont posté leurs observations sur Twitter en utilisant les balises : #NorthernLights et #Canada.

Alors que certaines images révélaient subtilement des teintes de vert fanées sur une couverture d’étoiles, d’autres montraient des traînées vertes tourbillonnantes qui conquéraient le ciel nocturne.

Le miroitement coloré est un phénomène astronomique qui découle de grandes expulsions de matière solaire de l’atmosphère du soleil éjectant dans l’espace, entrant en collision avec le champ magnétique terrestre, qui oriente les particules chargées vers les pôles magnétiques nord et sud, le site Web de l’Agence spatiale canadienne (ASC) explique.

Selon le CSA, cette redirection de la matière solaire crée l’illusion que les lumières dansent.

L’aurore était de sortie ce soir au Manitoba. Même vu de beaux violets et rouges. J’ai hâte de les éditer ! pic.twitter.com/aGemQnMZQt — Stéphanie (@ivisonphoto) 2 juillet 2022

Si vous avez un ciel clair, assurez-vous de regarder vers le nord pour les aurores boréales. N’oubliez pas les rapports sur https://t.co/zDmxCeTisC qui ont été pris hier soir à l’est d’Edmonton. #Aurores boréales #Canada #alberta #aurores boréales #Belle pic.twitter.com/JVq9Q2sOFr

— Hugo Sanchez (@YEGHugo) 21 août 2022