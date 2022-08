Aurores boréales attendues partout au Canada vendredi et samedi

les Canadiens d’un océan à l’autre et aussi loin au sud que Toronto tentez de voir les aurores boréales ce week-end, grâce à une série d’éjections solaires et de tempêtes au cours des derniers jours.

Selon le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration, de nombreuses éjections de masse coronale (CME) devraient avoir un impact sur le champ magnétique terrestre jeudi et vendredi, aboutissant à une exposition d’aurores boréales vendredi et samedi soir. Les CME sont de grandes expulsions de matière solaire de l’atmosphère du soleil, la couronne, dans l’espace. Lorsque les CME entrent en collision avec le champ magnétique terrestre, le résultat peut parfois être des aurores colorées.

Alors que les aurores boréales ne sont généralement visibles que dans les régions arctiques, les effets cumulatifs des CME de cette semaine ainsi qu’un flux rapide de vent solaire connu sous le nom de flux à grande vitesse de trou coronal rendront le phénomène visible pour les personnes plus au sud, comme tant que le ciel nocturne est clair.

“Nous nous attendons à ce que ces perturbations durent jusqu’à vendredi et samedi, principalement au niveau mineur à modéré”, a écrit le Space Weather Prediction Center de la NOAA dans une mise à jour de la météo spatiale le 18 août. latitude qu’hier.”

En attendant, voici un avant-goût de ce que les gens du monde entier ont déjà vu grâce aux tempêtes solaires de cette semaine.