Aurora Culpo est de nouveau en couple après la rupture de Paul Bernon

Aurora Culpo est de retour sur le marché après la fin de sa brève romance avec Paul Bernon au cours de l’été.

«Je sors avec quelqu’un», dit-elle en exclusivité à Page Six. « Pas actuellement n’importe qui, mais je suis ouvert à sortir avec quelqu’un. »

« En ce moment, j’espère rencontrer quelqu’un. J’ai l’impression que je le ferai », ajoute Aurora, tout en faisant la promotion d’elle et de sa sœur Sophia Culpo. partenariat avec Thorne.

L’animatrice du podcast « Barely Filtered » précise qu’elle « ne sort pas vraiment de [her] moyen d’y parvenir », mais elle rencontre « tout le temps des gens intéressants ».

Aurora Culpo dit à Page Six qu’elle a recommencé à sortir ensemble. auroraculpo/Instagram

« J’espère rencontrer quelqu’un », nous dit en exclusivité Aurora, photographiée ici le 18 septembre, lors de la promotion de Thorne. Getty Images pour ALYST Santé

«Il y a des flux et des reflux dans ma vie amoureuse. J’ai l’impression que là ça reprend, et puis, en ce moment, je suis dans une petite accalmie. Mais je sais que ça ne durera pas. Je vais rencontrer quelqu’un que je trouve intéressant », dit-elle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle poursuivrait éventuellement l’un des coéquipiers des 49ers de San Francisco, le mari d’Olivia Culpo, Christian McCaffrey, Aurora semblait hésitante à sortir avec quelqu’un de plus jeune qu’elle.

« Ils sont si jeunes. Genre, j’ai 35 ans. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi je pense toujours que je dois sortir avec un plus vieux. Peut-être que je devrais sortir avec un jeune. Je ne sais pas! Peut-être, je verrai. Mais je pense que pour l’essentiel, non, aucun des coéquipiers de mon beau-frère ne m’intéresse. Mais vous savez, je suis ouverte », partage-t-elle.

L’animatrice du podcast « Barely Filtered » dit qu’elle rencontre beaucoup de personnes « intéressantes ». auroraculpo/Instagram

Cependant, Aurora dit également qu’elle hésite à sortir avec l’un des coéquipiers de la NFL du mari d’Olivia Culpo, Christian McCaffrey. Images du GC

Aurora était auparavant mariée à Michael Bortone, mais elle a demandé le divorce après sa prétendue infidélité en avril 2022.

Les ex restent dans la vie de l’autre alors qu’ils coparentent leur fils Remi et leur fille Solei.

« La coparentalité est une expérience d’apprentissage. Je change, mon ex change tout le temps. Nous avons deux enfants qui évoluent constamment vers de nouvelles phases de la vie, depuis l’enfance jusqu’à l’âge scolaire », nous dit-elle.

Aurora nous dit que le fait d’être coparentale de ses deux enfants, photographiés ici, avec son ex-mari a fait d’elle une « meilleure partenaire potentielle ». auroraculpo/Instagram

Aurora était déjà sortie avec Paul Bernon, photographié ici en février 2018, pendant deux mois au cours de l’été. Getty Images

La star des « Culpo Sisters » explique que la coparentalité a été pour elles comme un « jeu de flexibilité ».

« Je pense que ce serait probablement l’un de mes plus grands conseils pour les autres mamans coparentales ou mères célibataires, sachant simplement que tout ne sera jamais parfait en même temps, et que tout n’a pas besoin de l’être », elle partage.

Aurora conseille aux autres personnes dans sa situation d’être « d’accord avec le désordre » du moment car « rien ne dure éternellement ».

Bernon, photographié ici en juillet 2016, et Aurora se sont séparés en juillet. Paul Zimmermann

La rupture s’est produite après qu’Olivia, photographiée ici avec Sophia et Aurora en avril 2022, ait qualifié Bernon de « saveur du mois ». Image large/Shutterstock

« Il y a tellement de choses merveilleuses dans le fait d’être une mère célibataire. Je pense que beaucoup de gens considèrent cela comme une situation malheureuse. Je pense que cela a fait de moi une personne vraiment forte et, en fait, un meilleur partenaire potentiel pour le futur. Accordez-vous simplement un peu de grâce et soyez flexible », dit-elle.

Après sa séparation de Bortone, Aurora a brièvement quitté Bernon – qui était auparavant fiancé à Bethenny Frankel. Cependant, ils se sont séparés après deux mois de relation en juillet après qu’Olivia ait plaisanté en disant que Bernon était sa « saveur du mois ».

« Il y avait des choses, comme, il ne veut plus d’enfants [and] Je veux probablement plus d’enfants », a-t-elle déclaré dans un épisode de son podcast « Barely Filtered ».

Peu de temps après, Aurora a assuré aux gens qu’il n’y avait pas de mésentente entre elle et Bernon. Instagram

Pendant ce temps, Sophia Culpo se réjouit à Page Six de sa relation avec son petit ami Michael Stevens. Michael Stevens/Instagram

Aurora a ajouté qu’ils avaient également des styles de communication « différents » et ont compris qu’ils n’étaient « pas compatibles » en tant que couple.

« C’est un gars tellement sympa. Il est gentil. Il est généreux. C’est un père formidable. Hyper drôle. Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas être ensemble que je suis en colère contre lui ou que je ne pense toujours pas qu’il est une personne extraordinaire, parce qu’il l’est », a-t-elle poursuivi.

Pendant ce temps, sa sœur cadette, Sophia Culpo, a récemment célébré son premier anniversaire avec son petit ami Michael Stevens.

Sophia s’extasie sur le fait qu’elle se sent comme une « nouvelle personne » depuis qu’elle a commencé à sortir avec Stevens l’année dernière. Michael Stevens/Instagram

«J’ai vraiment l’impression d’avoir un partenaire si gentil et aimant», nous dit Sophia. Michael Stevens/Instagram

«Cette dernière année a été comme si je me sentais vraiment une nouvelle personne. J’ai l’impression d’avoir une toute nouvelle vie et une nouvelle perspective sur tant de choses et de nouvelles relations », se réjouit Sophia, 27 ans, à Page Six.

Sophia se réjouit qu’elle ait été capable de « briser les vieux schémas » et de « grandir » avec Stevens.

«J’ai vraiment l’impression d’avoir un partenaire tellement gentil et aimant qui m’a vraiment aidé à apprendre à m’aimer davantage d’une manière dont je n’aurais jamais cru nécessaire. Il est génial », nous dit-elle.

Aurora et Sophia parlent de leur vie amoureuse tout en faisant la promotion de leur partenariat avec la société de bien-être Thorne. auroraculpo/Instagram

Les stars des « Culpo Sisters », photographiées ici en février 2024, ont toutes deux entrepris un parcours de santé et de bien-être au cours des dernières années. Images du GC

Les sœurs font actuellement la promotion de Thorne, une entreprise de bien-être qui propose des suppléments et des tests personnalisés pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé.

«J’ai commencé à prendre Thorne [supplements] il y a des années », dit Sophia. « Quand vous êtes capable de travailler avec des marques que vous aimez vraiment et qui sont de grandes entreprises, surtout dans un domaine qui a vraiment besoin de plus d’entreprises normatives comme Thorne, c’est vraiment spécial de pouvoir travailler avec elles. »

Aurora ajoute que l’une de ses principales passions est « la longévité et la santé mentale ».

«J’adore Thorne en tant qu’entreprise, car elle intègre réellement le bien-être holistique», dit-elle. « Ils n’essaient pas seulement de vous inciter à acheter autant de suppléments que possible, car nous savons tous que cela peut être un peu intimidant de se sentir obligé de prendre tous les suppléments disponibles sous le soleil pour maintenir son bien-être. »

Sophia note spécifiquement qu’elle a adoré leur Gut Health Test et Aurora s’extasient sur leur Panel sur la santé selon l’âge biologique.