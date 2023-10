Aurora Christian domine Marian Central et reste parfaite à la Chicagoland Christian Conference – Shaw Local

AURORA – L’entraîneur de Marian Central, Liam Kirwan, avait un message simple pour son équipe, menée 21-0 à la mi-temps contre Aurora Christian : croyez.

Les Hurricanes sont entrés vendredi dans la compétition de la Chicagoland Christian Conference avec deux victoires lors de leurs trois derniers matchs de saison régulière pour participer aux séries éliminatoires pour la première fois en six saisons.

Marian a répondu avec les 22 premiers points après la mi-temps, marquant sur trois possessions consécutives, et semblait prête à remporter au moins une de ces victoires.

Mais les Eagles, grâce au gros jeu du quart-arrière Jalen Carter et au jeu complet du secondeur central Rudy Griffing, étaient tout simplement trop pour les Hurricanes.

Aurora Christian a répondu à la course de Marian en seconde période et a tenu bon pour gagner 40-28, améliorant à 6-1 au total et 5-0 dans le CCC.

Les Hurricanes (3-4, 3-2) devront remporter leurs deux derniers matchs contre St. Edward et la Wheaton Academy pour devenir éligibles aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017.

« Mon message était assez simple », a déclaré Kirwan. « Rien de trop fou, je crois juste en chacun de ces gars. Ils étaient confiants et croyaient en eux-mêmes. Je pense que vous avez vu la différence simplement dans le fait qu’ils y parviennent.

« Mais il faut aussi croire en soi en première mi-temps. Vous ne pouvez pas simplement supposer que tout ira bien.

Cale McThenia, quart-arrière de Marian Central (Photo de Thom Gippert)

Marian a eu du mal à déplacer le ballon en première mi-temps, en dehors d’un long entraînement qui a parcouru près de 70 mètres lors de sa première possession. Cet entraînement s’est terminé par une interception dans la zone des buts.

La seconde mi-temps a été une autre histoire.

Le quart-arrière marial Cale McThenia a trouvé le receveur large Tyson Jakubowicz pour un touché de 72 verges avec 7 :14 à jouer en troisième. Lors de la possession suivante, McThenia a frappé Clemson et a engagé Christian Bentancur pour un score de 21 verges pour réduire l’avance à 21-14.

Lors de la possession suivante de Marian, c’est Bentancur qui a de nouveau marqué sur une passe de 3 yards de McThenia (411 yards par la passe, 4 touchdowns). Les Hurricanes ont ensuite obtenu une conversion de deux points sur une passe du botteur Andrew Thielsen à Bentacur pour remonter 22-21 avec 11 :56 à jouer en quatrième.

Aurora Christian 21, Marian Central 14, 4:07 3e. Cale McThenia à Christian Bentancur pour 21 yards. Bentancur entraîne quelques défenseurs sur son chemin vers la zone des buts. Ouragans avec une grande réponse en seconde période jusqu’à présent. pic.twitter.com/KIzmIMJ4Pk – Alex Kantecki (@akantecki) 7 octobre 2023

« C’était juste plus de confiance et plus d’énergie chez les gars », a déclaré McThenia, un engagé du nord de l’Iowa, à propos de la poussée de la seconde mi-temps. « Le staff d’entraîneurs s’en est pris à nous à la mi-temps. Il suffit de se soulever. Vous pouvez simplement voir à quel point ces gars s’en soucient. Nous devons juste rester concentrés pour remporter deux autres victoires.

Aurora Christian était dirigée par Carter, qui a lancé quatre touchés et en a ajouté un autre au sol, totalisant 302 verges.

Après que Marian ait pris l’avantage 22-21, les Eagles ont répondu avec les deux touchés suivants, les deux lancers de Carter au receveur large Owen Hampton (89 yards, 3 touchés).

Vous pouvez simplement voir à quel point ces gars s’en soucient. Nous devons juste rester concentrés pour remporter deux autres victoires. — Cale McThenia, QB senior de Marian Central

Le dernier touché de Hampton est survenu après qu’Aurora Christian ait obtenu un botté de dégagement bloqué de Griffing, qui était partout sur le terrain défensivement et là chaque fois que les Eagles avaient besoin d’un gros jeu.

« Rudy est un gars à toute épreuve pour nous », a déclaré l’entraîneur d’Aurora Christian, Dave Beebe. « Il va chercher ton seau et va travailler. C’était un petit enfant qui courait comme garçon d’eau il y a 15 ans, et maintenant il joue en dernière année et il joue très bien.

Carter a déclaré qu’il imaginait que les Eagles remporteraient au moins huit matchs de saison régulière cette année. Avec des victoires lors de leurs deux derniers matchs, ils pourraient y arriver.

« On en a parlé à la mi-temps, on le savait [Marian] allait sortir et faire des jeux », a déclaré Carter. « Nous devions simplement rester concentrés. Nous savions que nous l’avions toujours [the win] avec la façon dont nous jouons, et c’est ce que nous avons fait.

Pour Marian, Bentancur a réussi 16 attrapés pour 212 verges et deux touchés. Jakubowicz a reçu 102 verges.

Aurora Christian 40, Marian Central 28

Centrale mariale 0 0 14 14 – 28

Aurore Chrétienne 7 14 0 19 – 40

Premier quart

Course AC-Hall 62 (coup de pied de Zappia), 10:52

Deuxième quartier

AC-Hampton 15, passe de Carter (coup de pied de Zappia), 3:57

AC-Miceli 41 passe de Carter (coup de pied de Zappia), 0:56

Troisième quart

MC-Jakubowicz 72 passe de McThenia (coup de pied de Thielsen), 7:14

MC-Bentancur 21 passe de McThenia (coup de pied de Thielsen), 4:07

Quatrième trimestre

MC-Bentancur 3 passe de McThenia (passe Bentancur de Thielsen), 11:56

AC-Hampton 23, passe de Carter (passe ratée), 8:34

AC-Hampton 21, passe de Carter (coup de pied de Zappia), 3:15

Passe MC-Dolter 3 de McThenia (échec de la course), 2h00

Exécution AC-Carter 48 (échec de l’exécution), 1:50

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

SE PRÉCÉDER–Marian Central : McThenia 12-38, Brady 9-27, Bentancur 1-moins 1, Team 4-moins 30. Totaux : 26-34. Aurora Christian : Carter 10-84, Kegebein 10-28, Hall 2-72. Equipe 6-moins 20. Totaux : 28-164.

QUI PASSE-Centre marial : McThenia 31-40-2-411. Aurora Christian : Carter 13-23-0-218.

RÉCEPTION–Marian Central : Bentancur 16-212, Jakubowicz 3-102, Sievert 3-22, Dolter 6-51, Brady 3-24. Aurora Christian : Hampton 5-89, Miceli 4-92, Meyer 1-10, Hall 2-20, S. Delgado 1-7.

TOTAL DES PARCS : Marian Central 445, Aurora Christian 382.