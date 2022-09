Aurons-nous un jour férié le jour du couronnement du roi Charles ?

LA REINE est décédée paisiblement le jeudi 8 septembre 2022, ce qui signifie que désormais les fonctions monarchiques tomberont entre les mains de son fils aîné, Charles.

Du titre de prince de Galles, il sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, et voici ce que vous devez savoir sur son couronnement.

Avons-nous un jour férié pour le couronnement du roi Charles ?

Le couronnement du roi Charles donnera aux Britanniques un autre jour férié.

Ils gagneront également un jour férié supplémentaire la veille, pour compenser les funérailles nationales de la reine, qui auront lieu 10 jours après sa mort.

Le jour des funérailles de la reine sera déclaré “Jour de deuil national”.

Les funérailles de Sa Majesté n’ont pas été déclarées fériées.

Le couronnement du roi Charles sera un jour férié Crédit : PA

C’est pourquoi les employeurs ne sont pas obligés d’accorder un jour de congé à leur personnel.

Quand est le couronnement du roi Charles ?

Aucune date n’a encore été confirmée pour le couronnement du roi Charles.

Il devrait se tenir à une date bien postérieure à la mort de la reine.

Il s’agit de respecter et d’honorer la reine avant que le pays ne passe à un autre monarque.

La reine Elizabeth n’a eu son couronnement qu’un an plus tard, après la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952.

Sa Majesté a ensuite été couronnée le 3 juin 1953.

En février 2022, le nom de code Operation Golden Orb aurait été utilisé pour la planification du couronnement du roi Charles.

La reine avait déclaré que c’était son “souhait sincère” que Camilla devienne reine consort lorsque son fils deviendrait roi.

Une source avait déclaré au Mail: “Ce sera une monarchie allégée exposée tout au long.

“Je ne serais pas surpris de ne voir que Charles et Camilla, Kate et William et leurs enfants sur le balcon du palais de Buckingham par la suite.”

Le service devrait également être plus simple que d’habitude.

La source a ajouté que ce sera “moins cher et plus représentatif des différents groupes communautaires et confessions”.

Qu’est-ce qui fermera le jour du couronnement du roi Charles ?

Comme la date n’a pas encore été confirmée, nous ne pouvons pas confirmer ce qui sera ouvert et fermé pour célébrer le couronnement du roi.

Comme il s’agirait d’un jour férié, les établissements auront probablement des horaires d’ouverture différents.

Plus de mises à jour sur ce qui se terminera le jour du couronnement du roi Charles seront données une fois que de plus amples informations sur l’événement seront disponibles.

Pour l’instant, le Royaume-Uni pleurera la mort de la reine Elizabeth II – le monarque le plus ancien de l’histoire britannique.