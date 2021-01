Serge Aurier a quitté le stade Tottenham Hotspur à la mi-temps jeudi alors que son équipe perdait 1-0 contre Liverpool après une dispute avec le manager Jose Mourinho dans le vestiaire, ont déclaré des sources à ESPN.

Tottenham a concédé quatre minutes après le temps additionnel à la fin de la première mi-temps lorsque Sadio Mane a croisé le ballon à Roberto Firmino, qui a mis fin à la course stérile de Liverpool de 482 minutes sans but en championnat.

– Insider Notebook: Man United s’inquiète de Rashford

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Aurier était furieux lorsque Mourinho l’a critiqué concernant le but dans le vestiaire. D’autres joueurs étaient également impliqués, Eric Dier et Joe Rodon critiqués pour leur rôle dans le but.

Aurier s’est engagé dans un échange houleux avec Mourinho, selon des sources ESPN, et lorsque Mourinho a décidé de le remplacer avant le début de la seconde période, l’international ivoirien a décidé de quitter le stade.

Des sources ont ajouté que certains joueurs ressentaient le chaos à la mi-temps dans le vestiaire, ainsi que la blessure de Harry Kane et le changement de tactique, étaient parmi les raisons pour lesquelles Trent Alexander-Arnold avait marqué à peine deux minutes après le début de la seconde mi-temps.

Mourinho a abordé la situation après le match et a déclaré que cela reflétait une équipe qui était mécontente de perdre.

« C’était l’ambiance de l’équipe qu’il était difficile d’accepter que vous perdiez », at-il ajouté.

« Il est difficile d’accepter la nature du but parce que le but est à certains égards une réplique de la chance qu’ils ont eue dans la première minute. Donc c’est, bien sûr, une ambiance où les gens ne sont pas heureux. »