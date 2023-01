Auriemma d’UConn manquera son 4e match cette saison en raison d’une maladie

L’entraîneur de basketball féminin UConn, Geno Auriemma, ne participera pas au match des Huskies à Xavier jeudi, le quatrième match qu’il a raté cette saison en raison d’une maladie.

L’entraîneur du Temple de la renommée a également raté la victoire de mardi à Butler. L’école n’a pas publié de calendrier pour son retour.

L’entraîneur-chef associé Chris Dailey, qui est à UConn avec Auriemma depuis 1985, assumera les fonctions d’entraîneur-chef. Elle a une fiche de 16-0 lorsqu’elle le remplace.

“Ce fut un mois extrêmement difficile pour moi, et je me sens mal et épuisé”, a déclaré Auriemma dans un communiqué. “Je pensais que j’étais prêt à revenir, mais j’ai besoin d’un peu plus de temps. Je vais prendre du recul pour me concentrer sur ma santé et je reviendrai quand je me sentirai prêt.”

Sa mère Marsiella Auriemma, 91 ans est mort le 8 décembre.

Le n ° 5 UConn (12-2) a été en proie à des blessures et à des maladies cette saison. L’ancienne joueuse nationale de l’année Paige Bueckers et la recrue Ice Brady sont absentes pour la saison en raison de blessures au genou. La meilleure buteuse Azzi Fudd devrait revenir sous peu d’une blessure au genou qui la maintient sur le banc depuis début décembre. La tireuse Caroline Ducharme est absente pour un deuxième match consécutif dans le cadre du protocole sur les commotions cérébrales.

Seuls trois Huskies ont disputé chaque match cette saison.

Reportage de l’Associated Press.

