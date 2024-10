Aurez-vous une heure de sommeil supplémentaire ce week-end ? Probablement pas, selon une nouvelle étude

En hiver, beaucoup de gens redoutent de voir l’horloge reculer d’une heure – mais rassurez-vous : ils bénéficieront au moins d’une heure de sommeil supplémentaire. Cependant, dans mon nouvelle étude mes collègues et moi avons constaté que la plupart des gens ne profitent pas (ou ne peuvent pas) profiter de l’heure supplémentaire de sommeil en automne.

L’heure d’été est la pratique de déplacer les horloges une heure en avant au printemps et une heure en arrière en automne. Il a été introduit pendant la Première Guerre mondiale pour réduire les coûts énergétiques. Il est en opération dans environ 70 pays et touche un quart de la population mondiale.

Ce « bond en avant » et ce « recul » sont largement considérés comme une perte d’une heure de sommeil au printemps et un gain d’une heure de sommeil en automne. Cependant, la recherche suggère nous pouvons perdre le sommeil pendant environ une semaine après les deux changements d’horloge, car nous luttons pour nous adapter à la nouvelle heure.

Des études antérieures se sont appuyées sur des personnes rapportant leurs propres habitudes de sommeil journaux ou enquêtes. Cependant, cela peut ne pas être exact, car les gens oublient parfois ou mentent sur la durée de leur sommeil. Des recherches récentes ont surmonté ce problème en utiliser des moniteurs d’activité pour enregistrer le sommeil des gens au fil des changements d’horloge. Mais jusqu’à présent, les chercheurs n’ont pu le faire que chez un petit nombre de personnes.

Notre nouvelle étude a exploré les effets des changements d’horloge sur la durée du sommeil mesurée objectivement chez un grand nombre de personnes inscrites au programme. Biobanque britannique. Il s’agit d’une base de données de recherche contenant des informations sur le mode de vie et la santé d’un demi-million de participants britanniques. Nous avons analysé les données de sommeil de 11 800 personnes qui ont porté des moniteurs d’activité pendant un ou plusieurs jours au cours des deux semaines entourant les changements d’horloge du printemps et de l’automne en 2013-2015.

Nous avons constaté que les gens dormaient un peu plus d’une demi-heure de plus le dimanche du changement d’heure d’automne que les dimanches environnants. Mais les gens ont dormi environ une heure de moins le dimanche du changement d’horloge du printemps.

Des recherches antérieures suggèrent que les gens dormir moins cher en semaine immédiatement après le changement d’heure que les jours de la semaine précédents. En revanche, cette étude a révélé que, dans l’ensemble, les gens rattrapaient leur sommeil du lundi au vendredi après les deux changements d’heure. Cette tendance s’est accentuée au printemps après que les gens aient perdu une heure de sommeil. En moyenne, les gens dormaient sept minutes de plus par soir de semaine après le changement d’heure du printemps et trois minutes de plus par soir de semaine après le changement d’heure d’automne que la semaine précédente.

Cela suggère que les effets des changements d’horloge sur la durée du sommeil sont de plus courte durée que ce que rapportaient des études antérieures. Cependant, lorsque nous avons analysé les données, nous avons constaté que ce phénomène de rattrapage du sommeil n’était pas observé chez les femmes. En fait, les femmes dormaient souvent moins longtemps en semaine après le changement d’heure qu’avant. Cela pourrait être dû au fait les femmes connaissent des niveaux plus élevés d’insomnie et de difficultés de sommeil et que ces problèmes sont exacerbés par les changements d’heure. On pense que les femmes souffrent davantage d’insomnie que les hommes en raison d’un nombre de raisonsnotamment les fluctuations hormonales, les facteurs sociétaux et les taux plus élevés de dépression et d’anxiété.

Nous avons également constaté qu’en automne, les personnes âgées et les retraités dormaient moins les jours de semaine après la transition qu’avant. Il se peut que les personnes âgées soient particulièrement vulnérables à un sommeil perturbé par les changements d’heure, car le sommeil devient plus léger et plus fragmenté à mesure que nous vieillissons.

Pourquoi est-ce important ?

Bien que de courte durée, la perte de sommeil observée lors du changement d’horloge printanier dans notre étude a des conséquences sur la santé, car juste une nuit Un mauvais sommeil a été associé à un déclin de la santé mentale et physique.

Des recherches ont montré que les changements d’horloge eux-mêmes sont associés à une augmentation de crises cardiaques, coups, accidents de la route et dépression. Le sommeil joue un rôle essentiel pour garder votre coeur en bonne santéainsi que le maintien de la régulation émotionnelle. La quantité de sommeil que vous dormez affecte également votre temps de réaction et quelle est la probabilité que vous le fassiez prendre des risques.

L’inquiétude suscitée par les effets néfastes des changements d’heure sur la santé a incité les scientifiques du sommeil appellent pour que les changements d’heure soient supprimés. En effet, un nombre croissant de pays – y compris le NOUS, Jordanie, Mexique, Ukraine et ceux du UE – ont prévu de faire exactement cela.

Mais arrêter les changements d’horloge n’est pas simple. Des plans dans les deux NOUS et UE sont au point mort, avec des désaccords sur l’heure à adopter définitivement. Les experts du sommeil affirment que rester en hiver L’heure (standard) est la meilleure pour la santé car elle donne la priorité à la lumière du matin qui vous aide à vous réveiller, réinitialise votre rythme biologique chaque jour et vous permet de vous endormir plus facilement le soir. Pendant ce temps, les hommes politiques font campagne pour heure d’été permanente en raison des avantages économiques qu’ils pensent que cela présente.

Le Royaume-Uni se trouve dans une position intéressante. Ne faisant plus partie de l’UE, elle n’a pas le devoir d’arrêter les changements d’heure en même temps que l’UE. Mais le fait d’être en décalage avec le reste de l’Europe (y compris la République d’Irlande) aurait pu économique et logistique conséquences.

Le gouvernement britannique révisera probablement sa politique d’heure d’été au fur et à mesure que l’UE mettra enfin fin aux changements d’heure. Il est crucial qu’ils prennent en compte les effets sur le sommeil et la santé lorsque cela se produit.