L’investisseur en capital-investissement propriétaire de Footasylum est en pole position pour racheter The Body Shop, la chaîne de cosmétiques éthiques fondée par Dame Anita Roddick et son mari Gordon il y a près de 50 ans.

Sky News a appris que le groupe Aurelius est en négociations exclusives pour racheter la chaîne britannique, mise en vente par son propriétaire brésilien au cours de l’été.

Des sources bancaires ont indiqué ce week-end qu’un accord devrait être signé en novembre.

S’il est conclu, l’accord devrait valoriser The Body Shop à un prix nettement inférieur aux 400 à 500 millions de livres sterling suggérés dans certains médias depuis le lancement de l’enchère, ont ajouté les sources.

Un prix plus précis n’a pas pu être déterminé dimanche.

Aurelius a acquis la chaîne de streetwear et de sportswear Footasylum il y a un peu plus d’un an après que JD Sports Fashion ait reçu l’ordre de la vendre par les régulateurs de la concurrence.

Elle possède également le groupe Lloyds Pharmacy, qu’elle a racheté à sa maison mère américaine et qu’elle revend depuis au coup par coup.

Aurelius aurait évité la concurrence pour acheter The Body Shop auprès d’enchérisseurs rivaux, notamment Alteri Investors, la société de capital-investissement Epiris et Elliott Advisors, propriétaire du libraire Waterstones.

Propriété du groupe brésilien Natura, The Body Shop emploie environ 10 000 personnes et exploite environ 3 000 magasins dans 70 pays.

Même si elle peine depuis des années à atteindre une croissance rentable, elle conserve une présence importante dans les rues commerçantes britanniques.

Les Roddick étaient d’éminents défenseurs des causes environnementales, un positionnement qui leur a permis de prendre l’avantage sur les détaillants concurrents dans les années 1980 et 1990.

Son opposition aux tests cosmétiques sur les animaux était également inhabituelle dans les décennies qui ont immédiatement suivi sa création.

Le caractère distinctif de The Body Shop a cependant été atténué ces dernières années par l’émergence de concurrents qui ont également placé la durabilité au cœur de leurs activités tout en ciblant plus efficacement les jeunes consommateurs.

Dame Anita est décédée en 2007.

Natura aurait payé plus d’un milliard de dollars pour acheter The Body Shop en 2017, ce qui signifie que sa vente à Aurelius le valoriserait probablement à moins de la moitié de cette somme.

La société brésilienne a travaillé avec les banquiers de Morgan Stanley sur cette vente et semble vouloir conclure un accord avant la fin de l’année.

Elle appartenait à L’Oréal, le géant des cosmétiques, avant sa vente à Natura.

Par coïncidence, Natura a accepté de vendre Aesop, la marque de cosmétiques, à L’Oréal en avril pour un montant de 2,5 milliards de dollars.

Hormis la confirmation en août qu’elle étudiait des “alternatives stratégiques” pour The Body Shop, Natura, cotée à Sao Paulo, n’a pas commenté publiquement le processus de cession.

Aurelius a refusé de commenter, tandis que Natura n’a pas pu être contactée pour commenter.