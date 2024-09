Aurélien Aumond capture la lueur de Tokyo après la tombée de la nuit grâce à son iPhone

Aurélien Aumond capture le calme de Tokyo après la tombée de la nuit

Le photographie d’architecture projet Tokyo After Dark : Une symphonie silencieuse de lumière par Aurélien Aumond capture la beauté calme et nocturne de la villedéfini par l’interaction de la lumière, de l’ombre et de l’architecture. Armé d’un simple iPhoneAumond explore le calme des rues urbaines, transformant des scènes du quotidien en moments de contemplation visuelle. Ses images se concentrent sur la lueur sereine des bâtiments de Tokyo, où les tons sourds et les lumières chromatiques transforment le familier en quelque chose d’introspectif, révélant un calme poétique contrastant avec les scènes animées habituelles. La série émerge de déambulations spontanées dans des rues vides, où la nuit transforme subtilement les formes architecturales et l’atmosphère de la ville après le coucher du soleil.



toutes les images par Aurélien Aumond

les images reflètent le côté caché de la ville à travers l’objectif de l’iPhone

Voyageant seul, inspirée par les paysages sonores de l’album Exai du duo de musique électronique anglais Autechre, la série photographique d’Aurélien Aumond reflète un parcours personnel de solitude et de découverte. Ses images résonnent avec le sentiment de liberté et d’introspection qu’il a éprouvé, offrant un regard méditatif sur l’environnement urbain, où l’ordinaire prend une beauté nouvelle et tranquille. « Chaque photo capture un moment suspendu, une scène ordinaire transformée par la magie de la nuit. L’architecture, les lumières multicolores illuminant des façades anonymes et les lieux empreints d’une sérénité hypnotique », note le photographe français. Loin des images touristiques typiques, cette série invite les spectateurs à s’engager avec le côté plus calme et caché de Tokyo et de Kyoto, capturant l’essence de ces villes au repos et offrant une perspective inattendue sur leur architecture.



