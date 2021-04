Messi a maintenant pris un coup au visage et un tacle potentiel contre les jambes – et ce n’est que dans les cinq dernières minutes! Pourtant, il se lève et continue. S’il vous plaît, ne me dites pas qu’il ne pouvait pas gérer la «physicalité» ailleurs.

– TalkFCB © (@talkfcb_) 25 avril 2021