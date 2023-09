"Aurait pu être jeté": Le chef de l’ISRO rappelle les défis de carrière

Le triomphe de Chandrayaan-3 – la mission indienne sur la Lune – est le résultat de dizaines de milliers d’heures de recherche et d’analyse par des centaines de scientifiques, ingénieurs et techniciens, qui ont guidé la nation vers l’histoire de l’espace le mois dernier après l’atterrissage en douceur de l’atterrisseur Vikram près de le pôle Sud lunaire. Le chef de l’agence, S Somanath, qui a parlé en exclusivité à NDTV samedi, de son parcours personnel et professionnel et de l’importance pour l’Inde de créer et d’établir un « habitat permanent » sur la Lune, Mars et les exoplanètes, était à la tête des efforts de l’Organisation indienne de recherche spatiale.

Parmi les points abordés par le président de l’ISRO figuraient les nombreux défis auxquels il a été confronté au cours de sa carrière, y compris le commentaire (maintenant à peine crédible) « ma position (au sein de l’ISRO) était menacée… J’aurais pu être expulsé ».

« … ne pensez pas que tout a été bien pour moi dans ma vie… J’ai également été confronté à des défis dans ma vie personnelle et officielle. Vous (se référant à lui-même) pouvez être expulsé d’une organisation… votre position peut être menacé (et) vous n’êtes parfois même pas traité avec beaucoup de respect », a déclaré M. Somanath à NDTV.

En repensant à sa carrière, le plus grand homme de l’espace indien s’est rappelé des paroles dures prononcées avant un lancement précédent.

« Il y a de nombreuses années… lors du lancement de l’expédition PSLV Mark-III, il y avait toutes les chances d’un échec, mais quelqu’un devait prendre la décision (de lancement) et je l’ai prise. Je pense qu’on m’a menacé… que ce serait un « échec colossal », a-t-il déclaré.

« Mais il n’y avait personne d’autre et je l’ai fait… et ça a réussi. » Beaucoup de choses arrivent dans la vie comme ça. »

Le patron de l’ISRO, le sourire aux lèvres, a déclaré que même s’il avait été critiqué et que ses capacités avaient été remises en question, il avait appris tout seul à s’élever au-dessus des « paroles stupides… des actes stupides » de certaines personnes.

« ‘… vous n’êtes pas une personne appropriée (pour ce rôle)’… J’entends toutes ces critiques mais vous devez vous élever au-dessus de ces bêtises. Une fois que vous avez atteint ce point (de confiance en vous), vous pouvez regarder » Regardez les gens comme ça et souriez. Leurs actes stupides peuvent être ignorés. «

« Comment faire cela ? Vous passez par un processus… apprenez à développer votre confiance en vous. Et une fois que vous avez fait cela, vous ne vous inquiétez plus de ces gens idiots et de leurs paroles », a-t-il déclaré à NDTV.

L’homme qui a fait des rêves spatiaux les plus fous de l’Inde une réalité est à la voix douce et érudit, et se décrit comme un « explorateur ». « J’explore la Lune… l’espace intérieur. Cela fait partie du voyage de ma vie d’explorer la science et la spiritualité », a-t-il déclaré dans un temple après l’atterrissage de Chandrayaan-3 sur la Lune.

Ce « voyage » implique une compréhension de ses faiblesses et de ses limites.

» a déclaré M. Somanath. « J’avais plusieurs limitations… à la fois en termes de capacités techniques et de mes propres capacités personnelles. Vous travaillez là-dessus au fil du temps, à votre manière. Pour moi, ma croissance mentale et physique et ma connaissance du sujet étaient dues à divers des gens qui sont venus dans ma vie à différents moments et qui m’ont donné un aperçu. »

Sur l’Inde Habitat Sur la Lune, Mars

Concernant les futurs projets spatiaux de l’Inde – qui incluent la mission solaire et habitée Aditya L1 Gaganyaan – M. Somanath a déclaré que si l’humanité envisage de voyager au-delà de la Terre, la création d’habitats est nécessaire sur la Lune et sur Mars, ainsi que sur les exoplanètes, et que les Indiens doivent être là. .

« Nous nous considérons aujourd’hui comme si inférieurs… que nous ne sommes ni avancés technologiquement, ni puissants financièrement. Et nous pensons toujours que nous sommes pauvres, donc nous ne pouvons pas investir dans tout cela. Je crois que cela doit disparaître, pour une nation qui pense que c’est elle qui est créatrice de connaissances », a-t-il déclaré.