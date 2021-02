Alors que les taux de mortalité commencent à baisser en Grande-Bretagne, on se demande si davantage aurait pu être fait pour empêcher la nouvelle variante, plus contagieuse, du COVID-19 de se propager aussi rapidement qu’elle l’a fait au Royaume-Uni en décembre. Les experts suggèrent que des restrictions de verrouillage plus strictes seront nécessaires pour contrôler la propagation de la variante B117, jusqu’à ce que la majorité des personnes aient été vaccinées.

Les premières preuves suggèrent que c’est plus mortel, comme le Dr Kathrina Crystallis l’a vu de première main alors que les taux de mortalité ont augmenté après Noël:

«Si vous avez un virus 70% plus transmissible qu’un virus précédent qui était très transmissible et que vous n’êtes pas verrouillé, il va se propager. Et c’est ce qui s’est passé.

Peter Openshaw, immunologiste à l’Université impériale, affirme que les admissions à l’hôpital sont le premier indice.

«Dans toutes les régions du pays où cette variante est devenue courante, il y a eu une augmentation des admissions à l’hôpital, une augmentation du nombre de cas – et il est devenu de plus en plus difficile de contrôler la propagation virale par le genre de mesures qui fonctionnaient auparavant. «

Gary Mclean, professeur en immunologie moléculaire, dit que bien qu’attendues, ces mutations donnent un avantage au virus:

«Nous savions que les coronavirus pouvaient muter, nous savions qu’ils pouvaient changer leur génome. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, ce sont ces nouvelles variantes qui lui ont donné un énorme avantage en matière de transmission ».

Lobby Akinnola a perdu son père à cause du COVID-19 à la fin de l’année dernière et s’interroge sur la vitesse à laquelle les verrouillages sont intervenus:

«Je pense qu’en décembre, nous avons vu le gouvernement répéter les erreurs qu’il a commises lors de la première vague de pandémie. Cela m’affecte personnellement, je ne peux pas m’empêcher de penser – est-ce que mon père serait toujours là si nous étions enfermés quelques semaines plus tôt? «

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.