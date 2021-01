L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré que le match de son équipe contre Osasuna aurait dû être reporté en raison des conditions enneigées après que les champions de la Liga n’aient pu faire match nul que 0-0 samedi avec la deuxième équipe.

La tempête de neige qui a frappé le nord de l’Espagne et la capitale espagnole a forcé le Real à faire le voyage vers Pampelune un jour plus tôt que prévu, alors qu’ils devaient attendre plus de quatre heures sur la piste glacée de l’aéroport de Barajas.

L’équipe de Zidane a eu du mal sur le terrain glacé alors que la neige continuait de tomber tout au long du match. Ils n’ont pas réussi à tirer cadré en première mi-temps.

Zinedine Zidane n’était pas content de voir le Real Madrid jouer dans des conditions hivernales. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

« Ce n’était pas un match de football, il aurait dû être annulé », a déclaré Zidane en colère aux journalistes.

« Nous avons mal géré les conditions et le voyage, et nous avons fait ce que nous pouvions sur le terrain, mais la sensation que nous avons maintenant est que ce n’était pas un vrai match. »

Le tirage au sort signifiait qu’ils manquaient l’occasion de devancer le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, dont le match avec l’Athletic Bilbao a été suspendu en raison de la tempête.

Zidane a estimé que les équipes avaient été traitées injustement, d’autant plus que son équipe avait dû faire face à un voyage de retour difficile.

« C’est du passé et maintenant nous ne savons pas ce que nous allons faire ou quand nous allons rentrer », a-t-il déclaré.

« Ma plus grande plainte concerne le match. Les conditions n’étaient pas bonnes. Je sais que je me répète, mais c’est comme ça. »