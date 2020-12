Moins d’un mois avant la fin de la période de transition du Brexit, de nombreuses incertitudes subsistent quant aux relations futures du Royaume-Uni avec l’Union européenne. Mais les règles sur les passeports et les visas semblent désormais claires.

Aurai-je besoin d’un visa pour me rendre dans l’UE après le Brexit?

Pas immédiatement. Jusqu’à ce que le système européen d’information et d’autorisation de voyage (Etias) soit finalisé, probablement en 2022, les voyageurs britanniques pourront demander à être admis dans l’Union européenne avec un passeport valide.

Cependant, la définition de ce qui constitue un passeport valide changera considérablement.

À l’heure actuelle, un passeport britannique est valable pour voyager n’importe où dans l’Union européenne jusqu’à la date d’expiration incluse.

Regardez plus

Mais à partir du 1er janvier 2021, des règles beaucoup plus strictes s’appliqueront. Le jour du voyage vers l’UE, toute personne dont le passeport a moins de six mois de validité restante – ou qui a été délivré il y a plus de neuf ans, six mois – sera refusée.

Cette stipulation s’applique également à sept membres non membres de l’UE: l’Islande, la Norvège et la Suisse, ainsi que les quatre petits pays accessibles uniquement via un pays de l’UE: Andorre, le Liechtenstein, Saint-Marin et la Cité du Vatican.

Aucune restriction n’est en place pour la République d’Irlande. L’accès sans passeport est assuré dans toute la zone de voyage commune (comprenant le Royaume-Uni, l’Irlande, les îles anglo-normandes et l’île de Man), bien que certains fournisseurs de transport insistent sur un passeport comme pièce d’identité.

INDY / Newsletter hebdomadaire GO TEMPS DE VOYAGER! INDY / Newsletter hebdomadaire GO TEMPS DE VOYAGER!

J’ai toujours un passeport britannique avec «Union européenne» sur la couverture. Est ce que ça aide?

Non. Tout passeport britannique délivré alors que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne perd sa «puissance européenne» à partir de 2021.

Si je remplis les critères, serai-je définitivement autorisé à entrer?

Non. Il n’y a aucune garantie d’admission aux ressortissants de pays tiers, ce que le Royaume-Uni a décidé de devenir. Par exemple, si le fonctionnaire aux frontières estime que vous ne disposez pas de suffisamment d’argent pour soutenir votre séjour proposé, vous serez renvoyé.

Si cela se produit, l’UE déclare: «Tout transporteur qui les a amenés aux frontières extérieures par voie aérienne, maritime et terrestre sera obligé d’en assumer immédiatement la responsabilité».

Briefing Brexit: combien de temps jusqu’à la fin de la période de transition?

Vais-je avoir un tampon sur mon passeport?

Ce n’est pas clair à ce stade. Mais votre date d’arrivée dans l’espace Schengen – qui couvre la plupart des pays de l’UE à l’exception de l’Irlande, de la Croatie, de la Bulgarie, de Chypre et de la Roumanie – sera enregistrée par le système d’information Schengen (SIS). Cette base de données vise à garantir que vous respectez l’exigence d’inscription du Royaume-Uni: un séjour maximum de 90 jours sur 180.

Par exemple, si vous passez tout le mois de janvier en Espagne, puis que vous revenez au Royaume-Uni pendant un mois, vous pourrez retourner en Espagne (ou dans tout autre pays de l’espace Schengen) pendant tout le mois de mars et la majeure partie du mois d’avril. Mais à partir du 29 avril, vous devez rester hors de l’espace Schengen jusqu’à presque fin juin.

Que se passe-t-il si je reste trop longtemps?

En général, les voyageurs qui ont atteint leur indemnité de 90 jours bénéficient de trois jours de grâce. Plus longtemps que cela et ils risquent de se voir imposer une interdiction d’entrée pendant un an. Cela s’applique dans tout l’espace Schengen – pas seulement dans le pays dans lequel vous avez dépassé la durée de votre séjour.

Quand les «eurovisas» arrivent-ils?

Le système Etias, que le Royaume-Uni était initialement impliqué dans l’élaboration avant le référendum de l’UE, devrait être introduit en 2022.

Lire la suite

Je dois souligner qu’officiellement l’Union européenne dit qu’une «autorisation Etias n’est pas un visa». Mais j’appelle cela un «eurovisa» pour sténographie parce que vous devez:

1. Faites une demande à l’avance pour visiter un pays / une région et fournissez une grande quantité d’informations personnelles.

2. Payer de l’argent: 7 € (6,30 £), pendant trois ans ou jusqu’à l’expiration de votre passeport, selon la première éventualité; il est peu probable que cela s’applique aux moins de 18 ans ou aux plus de 70 ans.

3. Être délivré avec un permis.

Cela équivaut à ma compréhension du visa.

Quelles informations sont demandées?

Nom, adresse (physique et e-mail), lieu et date de naissance, sexe, nationalité, numéro de passeport et date d’expiration. Vos données seront vérifiées par rapport aux bases de données européennes.

Détails de votre éducation, de votre santé (en particulier des maladies infectieuses), de votre profession, de toute condamnation pénale grave au cours des 20 dernières années et du temps passé dans les zones de conflit.

But de la visite (vacances, affaires, visite de famille, etc.). Vous devez préciser le pays dans lequel vous arriverez pour la première fois et fournir l’adresse de votre première nuit; cela posera un problème aux voyageurs qui aiment faire des plans au fur et à mesure.

Combien de temps cela prendra-t-il?