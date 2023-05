Aunty B’s House sitcom pour les enfants d’âge préscolaire sur la vie en famille d’accueil

Une nouvelle émission pour enfants sur le fait de grandir dans le système de placement familial devrait faire ses débuts cet automne, après avoir récemment terminé le tournage à Toronto.

Chez Khalilah Brooks La maison de tante B suit une mère adoptive et son équipe d’enfants adoptifs alors qu’ils abordent des sujets difficiles tels que la perte d’un parent et l’entrée dans le système de placement familial. Mais le spectacle, destiné à un public préscolaire, le fait avec humour.

Le spectacle est structuré comme une sitcom avec des riffs de guitare des années 90 et des punchlines adaptées aux enfants – dans le but d’aider tous les enfants à comprendre que les familles se présentent sous différentes formes et tailles.

« L’un des épisodes que nous avons concerne un enfant qui dit : ‘Ce n’est pas une vraie famille.’ Nous avons donc ces sujets difficiles. Ce sont des sujets que j’ai personnellement traversés [with] beaucoup d’autres enfants qui ont grandi dans le système de placement familial actuellement ou dans le passé », a déclaré Brooks.

Elle a créé le spectacle et joue le rôle de Aunty B.

Brooks s’est inspirée de sa propre expérience en grandissant dans le système de placement familial en Nouvelle-Écosse pour créer le personnage.

À l’époque, elle voyait des familles à la télévision, mais avait l’impression qu’elles ne racontaient pas son histoire.

« Il y avait une déconnexion émotionnelle, et il y avait aussi un peu de désir, parce que je le voulais. Je pensais que c’était vraiment la famille. Mais la vie s’est avérée, ce n’est pas le cas », a déclaré Brooks.

‘Comment pouvons-nous avoir le cœur et l’humour?’

Enfant, elle se souvient avoir été gênée de « se démarquer » – d’être trop grande et de se présenter avec des frères et sœurs adoptifs dans de nouvelles communautés et écoles.

« Je ne me suis peut-être pas brossé les cheveux. Je ne me suis peut-être pas brossé les dents. Parce que quand tu es si jeune, tu n’as pas ces compétences de vie ou ces compétences hygiéniques », a-t-elle expliqué.

Cela a conduit à un gros manque de confiance. Brooks voulait se cacher, mais elle dit qu’un parent adoptif en particulier a tout changé pour elle.

« Elle m’a appris à me tenir droit et à garder la tête haute et que je n’avais pas besoin d’avoir honte de mon parcours et d’être un enfant adoptif et qu’elle allait m’apprendre à être aimé, et c’est exactement ce que elle l’a fait », a-t-elle déclaré. Brooks a quitté le système de placement familial à 21 ans.

Khalilah Brooks et la mère adoptive (à gauche) qui ont fait une énorme différence dans sa vie. Brooks dit qu’elle se souvient d’être arrivée chez sa mère adoptive pour la première fois et d’avoir été accueillie avec aisance et amour. (Soumis par Khalilah Brooks)

Maintenant, elle veut être ce parent adoptif réconfortant pour d’autres enfants et le fait avec une émission télévisée entièrement tournée dans un studio de Toronto avec un casting de jeunes enfants qui jouent ses enfants adoptifs.

Brooks faisait des spectacles en direct en tant que son personnage Aunty B en Nouvelle-Écosse avant de présenter son idée à une session de présentation au Centennial College.

Dans le public se trouvaient les producteurs Michelle Melanson et Ken Cuperus, qui possèdent une société de production à Toronto et ont immédiatement su qu’ils voulaient faire le spectacle.

Melanson et son mari ont leurs propres liens avec le système de placement familial. Ils ont adopté leur enfant hors du système de placement familial alors qu’elle avait 11 mois, et Cuperus lui-même a été adopté à un jeune âge.

« Nous nous sommes assis avec Khalilah dans la salle des écrivains, et elle nous a donné toutes ces anecdotes géniales sur son enfance, puis nous avons pu transformer cela en » OK, quelle est la comédie situationnelle là-dedans? avons-nous le cœur et l’humour? », a déclaré Melanson, qui est maintenant le producteur exécutif de La maison de tante B.

Khalilah Brooks a interprété Aunty B en tant que personnage vivant sur la côte est avant de présenter son idée aux producteurs de télévision lors d’un événement dans son université. Maintenant, Aunty B’s House devrait lancer sa première saison cet automne. (Soumis par Khalilah Brooks)

C’est normal d’être triste

La showrunner Kara Harun dit La maison de tante B concerne un autre type de représentation – montrer aux enfants adoptifs qu’ils sont normaux et que leur famille compte, mais aussi que la famille peut être tout ce que vous en faites.

Il s’agit également d’enseigner l’empathie aux enfants qui ne grandissent pas en famille d’accueil.

« Je pense qu’il est vraiment important de leur présenter ce que nous, les adultes, considérons comme des situations plus difficiles et de les présenter d’une manière vraiment normale afin qu’ils réalisent que, vous savez, leur situation n’est peut-être pas la même que celle de quelqu’un d’autre, mais ils peuvent faites preuve d’empathie et de compassion », a déclaré Harun.

Les épisodes incluent des histoires sur la façon dont la fée des dents trouvera un enfant adoptif récemment déplacé, comment faire face à la nervosité et à l’anxiété liées à la visite d’un membre de la famille – et comment faire face à la tristesse qui survient parfois lors de cette visite. Dans une autre, une enfant ne veut pas se séparer de ses chaussures, la dernière paire que sa mère lui a achetée avant sa mort.

Melanson dit que le public nord-américain n’a jamais rien vu de tel auparavant, mais des émissions pour enfants qui abordent des sujets plus sombres comme la mort parentale existent en Scandinavie. Et, dit-elle, c’est plus proche de la réalité que vivent les enfants.

« Les enfants s’énervent. Les enfants ne comprennent pas. Les enfants sont confus. Je pense que nous sommes capables de présenter tout cela d’une manière qui est toujours appropriée pour le préscolaire, mais permettant aux enfants de savoir qu’il est acceptable d’avoir ces émotions autres que le rose, heureux des choses », a déclaré Melanson, ajoutant que l’émission avait fait appel à un consultant de la Société d’aide à l’enfance pour s’assurer que les histoires étaient cohérentes avec les expériences des enfants pris en charge.

Michelle Melanson (à droite) est la productrice exécutive de Aunty B’s House. Elle dirige une société de production avec son mari Ken Cuperus (à gauche). Le couple a plusieurs pierres de touche pour le système de placement familial. « Nous sommes en fait allés en Chine et avons adopté notre fille (en bas au centre), et elle était dans le système d’accueil lorsque nous l’avons eue à 11 mois », a déclaré Melanson. (Soumis par Michelle Melanson)

L’acteur Luke Dietz joue un garçon nommé Zachary dont les parents sont morts à un jeune âge et dont les grands-parents n’ont finalement pas pu s’occuper de lui en raison de leur âge.

Ensuite, Zachary trouve la maison de tante B.

Dietz dit que l’émission l’a aidé à comprendre qu’il y a toujours quelqu’un pour veiller sur vous.

« Tante B est toujours là pour vous. Comme dans chaque épisode, quelqu’un est déprimé à propos de quelque chose, mais elle l’aide toujours », a déclaré Dietz.

Pénurie de parents nourriciers

Daria Allan-Ebron dirige les Services à la famille et à l’enfance de Guelph et du comté de Wellington.

Elle espère que l’émission aidera à surmonter certains des sentiments d’isolement que peuvent ressentir les enfants pris en charge.

« Je pense que cela donne aux enfants et aux jeunes l’occasion de voir certaines de leurs expériences qu’ils ont peut-être vécues exactement de la même manière ou de manière similaire à ce qui est décrit dans l’émission de tante B d’une manière à laquelle ils peuvent probablement s’identifier », a déclaré Allan-Ebron. .

« Certains ne savent peut-être pas que d’autres enfants ou jeunes ont vécu des expériences très similaires. »

À l’heure actuelle, sa communauté fait face à une pénurie de parents d’accueil, en particulier de familles d’accueil noires et autochtones et de personnes prêtes à accueillir des groupes de frères et sœurs.

Elle a dit qu’il semble y avoir un roulement en ce moment avec certaines familles d’accueil et soignants qui prennent leur retraite.

« Les familles d’accueil jouent vraiment un rôle si important dans la vie des enfants qui viennent vivre avec elles. Elles sont là pour répondre à leurs besoins physiques, leurs besoins sociaux, leurs besoins émotionnels », a déclaré Allan-Ebron. « Ce sont quelques-unes des personnes les plus compatissantes, gentilles, chaleureuses et attentionnées que j’ai rencontrées, et elles font une différence significative dans la vie des enfants et des jeunes. »

C’est quelque chose que Brooks sait de première main et veut célébrer et aider les gens à comprendre dans sa nouvelle émission, tout en créant un fort sentiment d’appartenance pour les enfants qui traversent une période incroyablement difficile.

« Le fait est que leurs histoires ne sont pas racontées, et donc cette émission vise à inspirer les enfants », a déclaré Brooks.

« Même si les sujets sont difficiles, il s’agit de pouvoir leur faire savoir que même dans les conversations difficiles, il y a quelqu’un ici pour les écouter et quelqu’un ici pour les voir à travers celles-ci. »

Tu peux regarder La maison de tante B cet automne sur CBC et CBC Gem.

