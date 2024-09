Aunjanue Ellis-Taylor pense que vous pouvez gérer « Nickel Boys »

Aunjanue Ellis-Taylor écoute Louis Armstrong chanter « Faire whoopee » sur son téléphone alors que je me glisse dans une cabine dans un restaurant d’hôtel de Telluride.

Ce n’est pas une mauvaise façon de commencer un dimanche matin.

Elle ouvre ensuite une playlist Spotify et écoute la chanson qui a commencé sa journée, la version d’Ella Fitzgerald et Armstrong. « L’automne à New York » elle m’a dit qu’elle et une amie prévoyaient un voyage d’automne dans le nord de l’État de New York et que son amie lui avait envoyé quelques chansons pour la mettre dans l’ambiance.

Ellis-Taylor et moi nous sommes croisées à plusieurs reprises ces derniers jours (Telluride est un petit festival) et à chaque fois, elle était habillée de façon impeccable, portant une paire de lunettes audacieuses et colorées. Les gens lui ont dit que Telluride était un festival décontracté, « tout en jogging », mais elle n’avait pas l’intention de représenter son nouveau film, « Nickel Boys », en tenue de détente. « Je ne joue pas », dit-elle en riant, montrant une bague en or avec un motif de serpent.

« J’adore ça parce que je viens du Mississippi et que les serpents abondent », dit-elle.

Ellis-Taylor a grandi dans la ferme de sa grand-mère à Magnolia, dans le Mississippi, et ce sont ces racines qui l’ont indirectement conduite à « Nickel Boys », l’adaptation par RaMell Ross du roman à succès de Colson Whitehead sur l’amitié entre deux garçons noirs dans un centre de redressement brutal en Floride au début des années 1960. Ellis-Taylor a vu le documentaire de Ross, nominé aux Oscars en 2018, « Hale County This Morning, This Evening », et a été tellement impressionnée par sa description de la vie des Noirs dans une communauté défavorisée de l’Alabama qu’elle a retrouvé son numéro de téléphone à l’université Brown, où il enseigne, et lui a laissé un message.

« Je suis allée voir Brown, donc je connaissais toujours le numéro du standard par cœur », dit-elle. « Je ne sais pas s’il a reçu mon message. Je suis sûre que la personne qui l’a pris m’a simplement dit : « Madame, je ne sais pas comment vous pensez que ça marche, mais ça ne marche pas comme ça ». Mais je m’en fichais. Je voulais juste exprimer mon admiration pour le travail qu’il a fait. »

Ce qui l’a amenée, cinq ans plus tard, à accepter de jouer le rôle central d’une grand-mère aimante et dévouée dans « Nickel Boys », et à ce restaurant de Telluride où nous avons parlé pendant une heure.

Pourquoi avez-vous réagi si fortement à « Hale County » au point, comme vous l’avez dit en plaisantant, d’aller « traquer » le cinéaste ?

Je suis fascinée par les représentations du Sud. Et dans beaucoup de ce que j’ai vu, je ne me suis pas sentie vue. Je me suis souvent sentie insultée parce que c’était souvent une caricature.

Vous identifiez-vous toujours comme une femme du Sud ?

Oh, absolument. Au plus profond de moi. C’est pourquoi j’ai réagi au travail de RaMell, car j’avais l’impression de voir quelque chose qui était un véritable reflet de moi-même et des gens que je connaissais. Des gens qui sortent de caravanes et des flaques de boue à l’extérieur des caravanes, et des vies vécues dans et hors des parcs à caravanes. Et ce n’est pas fait d’une manière qui fait rire. Ce n’est pas un aquarium. C’est vécu, investi. J’ai tellement aimé ça.

Aviez-vous lu « Nickel Boys » avant de vous voir proposer le rôle ?

J’en avais entendu parler, mais je ne l’avais pas lu. Mais je me fichais du rôle. Si c’était RaMell Ross, ça n’avait pas d’importance pour moi. J’ai des réalisateurs comme ça, des gens comme ça en général. Je veux juste faire partie de ce qu’ils font. Ava [DuVernay] est l’une de ces personnes. Lee Daniels en est une autre. J’aime ce qu’ils font. J’aime leur façon de penser au-delà du produit de leur travail.

Avez-vous déjà lu le livre ? La lecture du matériel source d’une adaptation est-elle importante pour vous ?

Eh bien, je vais être honnête avec vous : je l’ai commencé, mais je ne l’ai pas terminé. Et je ne l’ai pas terminé exprès. Voici pourquoi : avec quelque chose comme [the 2023 DuVernay movie] « Origine », je devais être à l’aise avec la façon dont Miss [Isabel] Wilkerson pensait que c’était parce que j’allais devoir jouer ce rôle. Ses idées, son érudition, ne pouvaient pas être quelque chose que j’apprenais le jour même. Il fallait que je vive avec.

« Nickel Boys » est une histoire vraie, mais c’est quand même une histoire que quelqu’un a relatée. Et je ne voulais pas me sentir obligé de suivre ce qu’a écrit Colson Whitehead, parce que j’ai ce genre de cerveau qui me fait dire : « Pourquoi ne respectons-nous pas cette partie du livre ? » Je voulais y aller en faisant partie de ce que RaMell construisait, les yeux grands ouverts, et simplement en racontant l’histoire qu’il essayait de raconter. Parce que les histoires sont très différentes.

Comment expliqueriez-vous les différences entre le livre et le film ?

Il y a une approche de l’histoire qui pourrait magnifiquement honorer l’histoire écrite par Colson Whitehead. Et ce serait formidable. Ce serait également suffisant. Nous penserions tous : « C’est ce que j’ai lu. » Mais ce que RaMell veut faire, me semble-t-il, c’est construire quelque chose à partir du récit réel qui le rende plus grand que ce qui est arrivé à ces garçons en Floride. Que cela ne leur est pas arrivé seulement, qu’il existe une tradition de ces maisons de redressement dans tout le pays. Et c’est une histoire que nous avons ignorée, que nous n’avons pas vraiment exhumée et qui n’a pas été justifiée.

Ce que RaMell a fait, avec les tresses dans ces images d’archives, c’est que l’on voit ce qui arrive à ces garçons, mais on voit aussi ce qui se passe dans le contexte de ce qui se passe dans ce pays et de ce qui continue de se passer dans ce pays. C’est ce qui fait la valeur de ce film. Quand on raconte ce genre d’histoire, le public en ressort avec le sentiment d’être complice. Parce que nous le sommes tous. Nous sommes tous complices de ce qui est arrivé à ces enfants.

Tu m’as dit plus tôt que tu n’avais pas vu le film. Est-ce que tu as du mal à te regarder à l’écran ?

Ce n’est pas tout. On ne peut pas se permettre de croire pleinement en tout ce qu’on fait. Parfois, c’est juste du travail, ça paye et ça me permet de prendre soin des gens dans ma vie. Donc je l’accepte avec plaisir et je te remercie, Jésus, pour ça. Mais il y a des choses auxquelles on croit et on veut que les gens y croient comme on y croit. Donc je ne vois pas ça parce que je ne veux pas venir et y apporter mon propre jugement. Je ne veux pas être influencé par des opinions, y compris les miennes, parce que je pense que l’éclat et la valeur de ce truc devraient vivre en dehors de ça. Et dès que je le regarde, je deviens un consommateur. Et je ne veux pas faire ça. Je veux en être l’agent.

Donc, si vous le regardez au cinéma lors de la première, vous apportez votre propre jugement autocritique.

Exactement. Cela devient une critique immédiate.

Et si les spectateurs quittent la salle au milieu du film – comme c’est souvent le cas dans les festivals –, cela vous revient probablement en tête. J’ai parlé à des spectateurs après la première qui m’ont dit qu’ils avaient été interpellés par la façon dont le film alterne entre les points de vue des deux garçons et la narration subjective et impressionniste. Ils ont trouvé « Nickel Boys » difficile à regarder.

Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Des gens qui ont vu ce film m’ont dit que c’était dur. Je pense que nous, les spectateurs, en particulier dans ce pays, avons été conditionnés à avoir une certaine attente quant à ce que nous devrions ressentir en regardant un film. Je veux défendre un cinéma qui ne soit pas un palliatif. Je pense que bien souvent, les gens veulent entrer dans un espace qui leur dise : nous sommes en train de mettre au jour une tragédie, une brutalité envers les enfants américains. Mais d’une manière ou d’une autre, ils veulent quitter cet espace en se sentant bien.

Ils veulent repartir en se sentant revigorés, et non déstabilisés.

Oui, et c’est regrettable. « Nickel Boys » parle de brutalité envers les enfants américains, nous devrions donc nous sentir déconcertés. Nous devrions nous sentir déconcertés. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons ressentir cela ne serait-ce qu’un petit moment, alors nous pouvons avoir de l’empathie, une véritable empathie, pour ce qu’ils ont enduré toute leur vie.

Vous savez, les gens me demandent – ​​je ne veux pas être indulgente ici, mais je tiens à dire ceci – parce que je joue souvent des personnages réels et certains d’entre eux souffrent. Isabel Wilkerson a beaucoup souffert dans ce que nous avons capturé dans Origin. Et on m’a demandé : « Qu’est-ce que ça fait pour vous de jouer quelqu’un qui traverse ça ? Comment est-ce que ça fait pour vous d’absorber ça ? Comment décompressez-vous ? » Et ma réponse est : « Je vais bien. C’est un privilège pour moi de faire ça. » Quand je joue Isabel Wilkerson qui souffre, Ava DuVernay va à un moment dire « coupez ». Isabel Wilkerson n’avait pas ce privilège. Les enfants de ces maisons de redressement n’avaient pas ce privilège. Ce que RaMell veut faire dans le film, c’est nous faire ressentir ne serait-ce qu’un tout petit peu de ce qui était insupportable pour ces enfants.

Beaucoup de ce que l’on voit de votre personnage dans « Nickel Boys » apparaît sous forme d’aperçus. Quel genre de sentiment souhaitiez-vous transmettre à travers ces scènes ?

Hattie aime Elwood et cet amour pour son petit-fils transparaît. Il y a une scène où ils décorent un sapin de Noël et il y a une certaine complicité entre eux. Les femmes de cette époque, les Noirs de cette époque, n’éprouvaient pas beaucoup de joie et de plaisir à avoir des enfants parce qu’ils n’avaient pas le temps pour cela. Donc voir cette femme s’amuser et se réjouir avec son petit-fils, c’était ce que j’espérais.

Quel genre de relation aviez-vous avec votre grand-mère, la femme qui vous a élevé ?

Ce n’était pas ça. Ma grand-mère me disait : « Tu dois être nourri, habillé et tu dois aller à l’église et je vais prendre soin de toi dans ces limites. » Elle m’aimait, mais elle ne me souriait pas beaucoup. Hattie sourit à Elwood.

Avez-vous encore de la famille au Mississippi ?

Ma sœur vit à Hattiesburg avec ma nièce et mon neveu. Et je vis toujours dans le Mississippi, même si je passe beaucoup de temps en Géorgie maintenant. Je dois avoir une présence dans le Sud. Peu importe où j’irai, je devrai toujours avoir cette présence. Le Sud a souffert de la Grande Migration, et ce qui s’est passé, c’est qu’il est devenu un refuge pour les Confédérés dans ce pays. Ils se sont donnés des noms de mille et une façons différentes. Mais c’est toujours comme ça. Et à cause de cet exode, nous n’avons pas été en mesure de le combattre correctement. Je dois donc rester là-bas. L’Amérique a un problème, comme le dit Beyoncé. Mais je n’abandonne pas.